В Киеве прошёл митинг в поддержку жителей Палестины

07.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Израильская агрессия не может быть никак оправдана из-за преступных действий против мирного населения Сектора Газа, где уже погибло более двухсот мирных жителей.

Об этом говорили на митинге против агрессии Израиля в отношении мирных жителей Палестины, прошедшем 6 июня в Киеве на Михайловской площади, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие организовала Палестинская диаспора Украины и ряд общественных организаций, в том числе и Ленинский Комсомол Украины.

Так, глава палестинской диаспоры в Киеве Махмуд Шанаа в своём обращении к присутствующим заявил, что израильская агрессия не оправдана из-за преступных действий против мирного населения Сектора Газа, где уже погибло более двухсот мирных жителей, в том числе женщины и дети. Их смерти лежат полностью на совести Израиля.

В свою очередь, первый секретарь Комсомола Украины Михаил Кононович подчеркнул, что он как коммунист прекрасно знает, что такое репрессии у себя на родине, когда не можешь высказать своё мнение и ничего сделать в своём доме и, что это очень страшно.

Задавшись вопросом, почему есть государство Израиль, а полностью независимого государства Палестина нет, Кононович указал на жестокую несправедливость, поскольку все люди равны.

«Да здравствует единое и независимое государство Палестина!» – призвали участники акции.