 В Киеве требуют от США запретить Китаю передавать спутниковые снимки России

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Украинские дипломаты должны требовать от западных стран «поработать с Китаем» и заставить его прекратить делиться снимками из космоса с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил аналитик по вопросам изучения космоса Александр Колесник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай увеличивает поддержку России на фоне её войны против Украины, предоставляя, в том числе, и данные геопространственной разведки для ударов по украинским целям. Могут ли на китайскую космическую отрасль влиять внешние факторы, в частности и за океаном, в США?» – поинтересовался ведущий.

«Китай занимает второе место на рынке продажи космических снимков после США. Европа в этом плане третья. У Китая эта система очень мощная. Только у одной китайской компании в прошлом году было больше ста спутников, и они собираются увеличить эту цифру до трёхсот», – ответил эксперт.

«А что касается влияния – на сегодняшний день мы даже не имеем возможности влиять на свободную продажу снимков от американских и европейских компаний. А что до китайских космических компаний – мы вообще влияния не имеем. Мы знаем, как Китай относится к Украине, и заблокировать это не можем. Но мы можем попытаться сделать это через партнёров. Если они ограничат свои компании, чтобы они провели работу с Китаем», – добавил Колесник.