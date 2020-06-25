В Киеве просят Запад вооружить Украину до зубов – «будем витриной для России»

25.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Запад должен вооружить Украину до зубов, создав из нее «витрину НАТО», которая бы одновременно привлекала и сдерживала Россию.

Об этом во время «круглого стола» в Киеве заявил директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению украинского эксперта, это позволило бы «оздоровить» Украину, вывести ее из кризиса и привлечь симпатии россиян, недовольных положением дел в РФ.

«Мы бы очень хотели рассчитывать на какие-то совместные возможности, совместные действия. Для Запада, наверное, было бы очень интересно, чтобы Украина оказалась такой вооруженной. Как мы сейчас постоянно говорим, чтобы Украина хорошо бы выглядела как вооруженная, мощная витрина западного мира.

Таким образом, она привлекла бы и российских граждан как страна, которая выздоровела и превратилась в успешную страну. И, таким образом, мы могли бы осуществлять сдерживание, в том числе при помощи стран НАТО», – заявил Бадрак.

Валентин Бадрак родился в 1968 году в г. Черкассы. Окончил Рязанское воздушно-десантное училище (1989) и Киевский государственный лингвистический университет (1996). Был слушателем Школы управления им. Дж.Кеннеди Гарвардского университета (2000).

С 1999 года – директор неправительственного аналитического «Центра исследований армии, конверсии и разоружения».