В Киеве противопоставили «брехне» российской Википедии «надежные украинские источники»

04.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Не существует никакой «альтернативной точки зрения», на которую ссылаются в России, отличной от информации «надежных» украинских источников.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ants network» заявил администратор украинской «Википедии» Назар Токарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обычный человек, я смогу зайти в свою статью в российской «Википедии» и как-то её отредактировать? И нужно ли мне будет как-то доказывать, что я не каратель, не пособник карателей, а волонтёр? На что я должна ссылаться?» – спросила ведущая.

«Именно поэтому я и не советую лазить в российскую «Википедию». Для того, чтобы там что-то доказать и что-то изменить, нужно приложить много усилий. Лучше эти силы потратить на развитие украинской «Википедии», чем доказывать любителям верблюдов, что ты не верблюд», – ответил Токарь.

Также он объяснил, чем российская «Википедия» отличается от украинской, и перечислил весь «джентельменский набор» классических клише укропропаганды.

«Украинская «Википедия», по крайней мере, пытается использовать объективные СМИ, которые называют оккупацию оккупацией, войну войной, Путина – понятно, как, и тому подобное.

Соответственно, этим источникам в большинстве случаев можно доверять, и поэтому это является колоссальной разницей между российской, и украинской «Википедией».

Каждый должен понимать, что война идёт не только на Востоке, она идёт и в интернете, она не останавливалась… и думаю, что она не закончится до тех пор, пока Россия будет существовать в действующем формате», – рассуждает украинский администратор.

«Ты же читаешь статьи украинской «Википедии»?», – уточнил Токарь.

«Обязательно», – поспешно заверила ведущая.

«Ты же можешь зайти на эту же статью в российской «Википедии» и сравнить, что там написано? Ты поймёшь, что то, что пропагандисты, российские СМИ пытаются называть альтернативной точкой зрения. Они говорят, что это не пропаганда, это не враньё, это альтернативная точка зрения. Хотя нет, это пропаганда и враньё», – «аргументировано» резюмировал спикер.