В Киеве провалили призыв в ВСУ: в военкоматы явился только каждый десятый

05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве в районные призывные комиссии, по состоянию на 5 ноября не явились на призывные участки 23 тыс. 424 лиц призывного возраста, а общая явка призывников составляет менее 10%, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата, полковник Сергей Клявлин.

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“По состоянию на 5 ноября 2018 года, в соответствие с планом, мы призвали в ряды Вооруженных сил Украины 39,5%. Хотел бы обратить внимание, что явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий, крайне низкая. Эта цифра составляет 8%”, – сказал военный комиссар.

“То есть жители города Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже потом доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к срочной военной службе”, – добавил Клявлин.

В частности он пожаловался на руководителей предприятий по этому вопросу. По его словам, тех, кто получают повестки, увольняют задним числом с предприятий, чтобы не сохранять за ними место работы и не выплачивать зарплату.

Также военком отметил, что учебные заведения, в которых граждане завершили обучение и больше не имеют отсрочку на призыв, передают данные в районные военкоматы не в полном объеме. Чтобы выявить фальшивых отстрочников, работники военкомата с Нацполицией проверяют общежития, где проживали эти призывники.

Помимо призыва в ряды Вооруженных сил Украины на военную службу по контракту призвано 346 жителей Киева, из них 76 – женщины. 163 из них имеют статус участника боевых действий и ранее выполняли задания во время проведения “АТО”.

Призыв на строчную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования продлится с 1 октября по 30 декабря. Ожидается, что на военную службу будет призвано 17 тыс. 960 граждан, из которых в Киеве планируется призвать 744 военнообязанных.