12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве прозрели: Это не Путин в изоляции, а Порошенко

Даже в условиях санкций против России ситуация выглядит так, будто бы в международной изоляции находится Петр Порошенко, а не Владимир Путин.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский политолог Николай Спиридонов, комментируя недавний визит российского лидера в Австрию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот разговор с журналистом (австрийским – ред.) был у Путина единственной ложкой дёгтя в его визите в Австрию. Его вообще там приняли хорошо. Собственно, он показал, что он не в изоляции, что он поговорил с премьер-министром Себастьяном Курцом. До этого был экономический форум в Петербурге, там был Макрон и тот же Курц. И с Меркель он переговоры вёл, и с Трампом встреча готовится.

«Я, возможно, крамольную фразу скажу, но Пётр Порошенко в большей международной изоляции пребывает. Он не так часто говорит с Макроном, Меркель, Курцом. Путин в данном случае показал, что его дела вроде как в порядке», – заявил Спиридонов.