23.08.2018, Киев, Владимир Гладков
|2 298 просмотров
В Киеве прозрели: оказывается, самая сильная армия в Европе – у России
Ни одна армия на Европейском континенте не способна конкурировать с Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом в эфире 112 телеканала заявил эксперт-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube
«Если обвинить Россию в прямой войне, с участием всех Вооруженных сил России, то естественно нам не по плечу, как, в общем-то, любой стране Европы», – заявил Волошин.
Напомним, что ранее депутат от БПП Иван Винник заявил, что украинская армия может зачистить Донбасс в том случае, если Россия не вступится за народные республики.
Метки: Армия, Европа, Олег Волошин, Россия
Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
22:11 23 августаВладимир Путин почтил память экипажа подлодки «Курск», возложив цветы к монументу в честь подводников
22:02 23 августаСергей Лавров призвал американского коллегу Майкла Помпео вступиться за арестованную в США Марию Бутину
21:58 23 августаВ Швеции посадили в тюрьму русского капитана
21:52 23 августаВ России готовы бросить вызов электрокару «Tesla», модернизировав советский Иж-21252
21:48 23 августаНа пятый год в России Севастополь продолжает бороться с тяжелым украинским наследием в медицине
21:14 23 августаЖители «освобожденных» Лисичанска и Северодонецка мечтают поскорее уехать
20:59 23 августаСпиваться нету больше сил: в ВСУ планируют ввести «сухой закон»
20:53 23 августаНе меньше 4 раненых и 3 погибших: ВСУшники жестоко поплатились за попытку прорыва на территорию ЛНР
20:42 23 августаИз-за пьянства и разгильдяйства ВСУ за 10 дней потеряли больше 50 человек
20:31 23 августаНе надо нарываться на неприятности: эксперт-международник предостерег Украину от вступления в НАТО
20:21 23 августаГорняки Донбасса промаршировали по столице ДНР
20:09 23 августаДепутат от Блока Порошенко признал: Крым ушел к России добровольно и по любви
19:59 23 августаДовели: больше 80% зрителей пропагандистского телеканала «ZIK» не хотят смотреть парад
19:50 23 августаПарад на крови: возмущаются даже украинские «патриоты»
19:38 23 августа«Все время идет какое-то лицемерие»: Украинская армия, вместо того, чтобы модернизироваться, красит танки
19:20 23 августаКиевский военный эксперт: «Мы построили украинскую бумажную армию… и никогда не освободим Донбасс»
19:12 23 августа«Благодаря вам наше государство существует»: Глава ДНР вручил награды лучшим шахтёрам Республики
19:05 23 августаУкраинский политолог признал, что невозможно санкциями заставить Россию сдать Донбасс
18:57 23 августаВ Киеве прозрели: оказывается, самая сильная армия в Европе – у России
18:12 23 августа«Путин просто выключит в один момент»: посол Украины в США в прямом эфире распереживался из-за «Северного потока»
18:02 23 августаПутин прорвал изоляцию: Украинский посол в США боится, что теперь судьбу Украины будут решать точно не в Киеве
17:45 23 августаАнгелы ополчения Донбасса: «Гюльчатай» и «Лиса» пятый год спасают жизни солдат
17:19 23 августаМИД России: Новое армейское приветствие на Украине – калька нацистского клича
16:53 23 августаУ Порошенко озвучили идеальный план наступления в Донбассе
16:43 23 августаВыставка достижений ДНР открылась в Донецке: Республика выходит на довоенный уровень
16:30 23 августаПосольство США сделало рагулям приятное
16:16 23 августаПорошенко озвучил то, после чего пускают пулю в лоб
15:56 23 августаАндрей Бабицкий: Порошенко поспешил хоронить Новороссию
15:48 23 августаУкраина договариваться отказалась. Теперь всё в руках Шойгу
15:39 23 августаГубернатору Севастополя показалось, что он не на Земле
15:25 23 августаПризнание дипломата Порошенко: Крым всегда был тяжелой ношей для Украины
15:16 23 августаГде два украинца – там три гетмана: В Вашингтонском обкоме грызутся марионетки
15:05 23 августаПосле драки с «титушками» разъяренные киевляне пригрозили бузой на параде
14:45 23 августаПосле выборов Украину ожидает феодальная раздробленность
14:12 23 августаКиев показал фигу переселенцам из Донбасса
14:04 23 августаУ Порошенко обнаружена клиническая шизофрения, усугубленная тяжелой формой алкоголизма
13:58 23 августаПорошенко не постеснялся обокрасть Ленина
13:56 23 августаТрамп – совсем плох после оргий с моделями
13:44 23 августаВ Симферополе проходят «украинские вечера» с песнями майданщиков и националистов
13:26 23 августаВ Донбассе ликвидирован крымский перебежчик, мечтавший «освободить» полуостров
13:12 23 августаНа Украине разгорается скандал из-за извинений Порошенко
12:55 23 августаУкраинские нацисты требуют от русских на коленях целовать желто-синий флаг
12:40 23 августаСледствие пыталось склонить к самоубийству борца за права русских в Латвии
12:38 23 августаХерсонская область переходит на российский рубль
12:20 23 августаОстается всего год для спасения русских школ Латвии
11:58 23 августаПорошенко умудрился опять соврать, извиняясь за враньё
11:52 23 августаМашиностроители ДНР готовятся к выходу на российский рынок
11:38 23 августаРоссия готовит экономическое землетрясение для Украины
11:27 23 августаПорошенко публично извинился за враньё
11:17 23 августаАмериканский пропагандист назвал Грецию и Италию предателями европейских ценностей
10:59 23 августаЖурналистка из Львова: Порошенко должен болтаться на виселице
10:55 23 августаПорошенко нашёл место «бесславной гибели Новороссии»
10:54 23 августаУ Порошенко пригрозили Москве «грохотом украинских танков»
10:44 23 августа«Хрипеть будете от санкций!» – Ковтун устроил феерическую истерику в российском эфире
10:24 23 августаУкраинская дипломатия занервничала: Путин не отступит и не сдастся
21:48 23 августаНа пятый год в России Севастополь продолжает бороться с тяжелым украинским наследием в медицине
20:09 23 августаДепутат от Блока Порошенко признал: Крым ушел к России добровольно и по любви
15:48 23 августаУкраина договариваться отказалась. Теперь всё в руках Шойгу
15:39 23 августаГубернатору Севастополя показалось, что он не на Земле
15:25 23 августаПризнание дипломата Порошенко: Крым всегда был тяжелой ношей для Украины
13:44 23 августаВ Симферополе проходят «украинские вечера» с песнями майданщиков и националистов
12:38 23 августаХерсонская область переходит на российский рубль
9:41 23 августаУкраинский чиновник угрожает потопить российский флот одним залпом
22:23 22 августа«Украина в беде, Россия захватила инициативу, генералы Порошенко врут»
22:08 22 августа«Московия всё время побеждает!»: Уныние на украинском ТВ
14:56 22 августаНа украинском ТВ призвали боевиков-исламистов уничтожить Крымский мост
14:37 22 августаДепутаты Рады начали проводить встречи с гражданами Украины в Крыму
14:11 22 августаГубернатор Севастополя не послушался Валентину Матвиенко
14:02 22 августа«Крым не может быть нашим наполовину»
11:33 22 августаВ Крыму схлопотал срок «титушка» Джемилева
11:14 22 августаЗнаменитый режиссер наплевал на санкции, приехал в Крым и похвалил Путина
8:57 22 августаУкраинский замминистра выдвинул унизительное условие для возобновления водоснабжения Крыма
21:51 21 августаПомочь российским морякам в украинском плену пока не удается – омбудсмен
18:33 21 августаХрущева похвалили за присоединение Крыма в эфире украинского ТВ
13:08 21 августаУ Порошенко угрожают задушить Крым костлявой рукой деиндустриализации
12:08 21 августаВ Киеве требуют компенсировать потерю Крыма долей в «Северном потоке-2»
9:30 21 августаКрым пробивает дорогу на рынки Ближнего Востока
0:06 21 августаНаконец: В Госдуме открыто заявили о возвращении Донбасса в Россию
22:05 20 августаКрым хочет забрать демонтированный памятник Сталину из Грузии
21:35 20 августаМобильные операторы отменяют роуминг в России, но по-прежнему игнорируют Крым
21:18 20 августа«Шароварные войска Украины» бессильны в Крыму: Киев пойдёт по пути диверсий
18:54 20 августаСевастополь увидит древних римлян и воздушный бой
18:32 20 августаУ Порошенко обнаружили намерение восстановить торговлю с Крымом
13:40 20 августаВ Москве призвали держать с Эрдоганом ухо востро
13:10 20 августаВ Крыму – скандал из-за похабных стишков против Дня Победы
11:57 20 августаУкраина – в ловушке по Азовскому морю
11:26 20 августаЕще одна «зрада»: Европейцы озеленяют «аннексированный» Севастополь
20:53 19 августа«По морякам «Норда» надо принять мужественное политическое решение»
19:44 19 августаВойна с прессой обернулась падением рейтингов губернатора Севастополя
19:28 17 августаБеглый крымчанин устроил истерику, обнаружив русский Крым в детской книжке
18:45 17 августаОбщественники при МВД России решили заняться концертами Вайкуле
14:18 17 августаРоссия увела от Украины не только Крым, но и уникальные технологии
13:59 17 августаУкраинские отдыхающие помогли Крыму установить новый рекорд
12:08 17 августаСъездила за «безвизом»: Крымчанка получила 3 года на Украине
10:16 17 августаВ Киеве негодуют: Крупные западные компании заходят в Крым
20:55 16 августаКрымские татары рассказали о беспределе узурпаторов из меджлиса
20:30 16 августаКрымские татары готовы опровергнуть байки меджлисовцев с трибуны ООН
20:07 16 августаМеджлис уличили в получении денег из США для дестабилизации в Крыму
19:25 16 августа«Бакланы» из Санкт-Петербурга «склевали» в Севастополе 2 млрд руб
14:21 16 августаЗамглавреда «Русского репортёра» поделилась невесёлыми впечатлениями от Крыма
14:07 16 августа«Свидомые» в истерике – Россия готовится к полной блокаде Украины
12:30 16 августаВ Крыму планируют восстановить прямое паромное сообщение с Турцией
21:59 15 августаРоссия стала сильнейшей на Черном море, признали в Киеве
21:44 15 августаРоссия начала водную блокаду Одессы, – паника в украинских СМИ
19:08 15 августаПосол Украины врал словацким депутатам
14:54 15 августаЧубаров закатил истерику из-за «русского мишки»
13:31 15 августаКрымский парламент отказался назвать имена депутатов, голосовавших за принятие скандальной пенсионной реформы
13:08 15 августаРоссийский Севастополь вышел в лидеры роста промышленного производства
12:20 15 августаВ Севастополе разместят тяжелые бомбардировщики и ракетоносцы
12:09 15 августаОтставить панику: Visa и Mastercard работают в банкоматах Крыма
21:14 23 августаЖители «освобожденных» Лисичанска и Северодонецка мечтают поскорее уехать
20:53 23 августаНе меньше 4 раненых и 3 погибших: ВСУшники жестоко поплатились за попытку прорыва на территорию ЛНР
20:42 23 августаИз-за пьянства и разгильдяйства ВСУ за 10 дней потеряли больше 50 человек
20:21 23 августаГорняки Донбасса промаршировали по столице ДНР
19:20 23 августаКиевский военный эксперт: «Мы построили украинскую бумажную армию… и никогда не освободим Донбасс»
19:12 23 августа«Благодаря вам наше государство существует»: Глава ДНР вручил награды лучшим шахтёрам Республики
19:05 23 августаУкраинский политолог признал, что невозможно санкциями заставить Россию сдать Донбасс
17:45 23 августаАнгелы ополчения Донбасса: «Гюльчатай» и «Лиса» пятый год спасают жизни солдат
16:53 23 августаУ Порошенко озвучили идеальный план наступления в Донбассе
16:43 23 августаВыставка достижений ДНР открылась в Донецке: Республика выходит на довоенный уровень
16:16 23 августаПорошенко озвучил то, после чего пускают пулю в лоб
15:56 23 августаАндрей Бабицкий: Порошенко поспешил хоронить Новороссию
14:12 23 августаКиев показал фигу переселенцам из Донбасса
14:04 23 августаУ Порошенко обнаружена клиническая шизофрения, усугубленная тяжелой формой алкоголизма
11:52 23 августаМашиностроители ДНР готовятся к выходу на российский рынок
10:08 23 августаПосле аферы Киева в ЛДНР отказались от переговоров на украинских условиях
0:22 23 августаВ ДНР вскрыли схему обогащения на гуманитарной помощи из России
23:06 22 августаУкраинская армия начала поджоги в Донбассе
21:31 22 августаИстерика экс-главаря «Айдара»: Нас выкидывают из истории!
20:53 22 августаВ Минске договорились о новом перемирии
20:24 22 августаУкраина будет проверять граждан, которые отправляются в РФ
18:52 22 августаГорняки шахты им. Засядько с начала года добыли полмиллиона тонн угля
18:08 22 августаВ украинской группировке на Донбассе – массовая драка
17:49 22 августаКиев продолжает списывать все свои косяки в Донбассе на боевые действия
16:56 22 августаПока Украина семимильными шагами опускается на дно, ДНР решает задачу за задачей
16:19 22 августаКофман озвучил самую главную ошибку РФ в 2014 году
16:03 22 августаЭкс-глава МИД ДНР: если миротворцы, то только российские
14:47 22 августаКиевские эксперты поражены выпуском трамвая в ДНР
13:15 22 августаПорошенко заявил, что отказывается от мира в Донбассе
12:05 22 августа«Отец» украинской независимости хочет предоставить Донбассу широкую автономию
11:49 22 августаВ Германии предупредили, что больше не будут слепо потакать Киеву
11:37 22 августаЧерез пару лет ДНР будет оазисом благополучия на фоне обезлюдевшей Украины
8:46 22 августаГлаварь «Азова» обещает прижучить и русских, и венгров, и поляков
20:04 21 августаДепутат НС ДНР: выпуск собственного трамвая – первый шаг к возрождению машиностроения
16:41 21 августаРади отмены президентских выборов Порошенко готов пойти на всё
16:04 21 августаДНР запустила производство трамваев, несмотря на блокаду и войну
15:16 21 августаСпектакль от «бело-голубых» предателей: Дуэт майданной садистки и Нелли Штепы
13:18 21 августа«Под прикрытием американской авиации Украина проведет наступление на Донбасс»
12:41 21 августа«Спасибо РФ, что отсекла от нас это дерьмо» – политолог Запорожский о Донбассе
0:06 21 августаНаконец: В Госдуме открыто заявили о возвращении Донбасса в Россию
23:07 20 августаВот это «независимость»: Украина выйдет из Минских соглашений, если разрешат ЕС и США
15:21 20 августаЛогово организатора движения «Донбасс – это Украина» разгромили патриоты
14:34 20 августаМоя хата с краю, ничего не знаю: Украинцы отдали страну на растерзание
14:18 20 августаЧем может обернуться встреча Путина и Меркель
13:23 20 августаДенисова в услужении бандеровцам скатилась до уровня Геращенко
12:18 20 августаЖители Донбасса в судах добьют Украину
11:57 20 августаУкраина – в ловушке по Азовскому морю
11:44 20 августаНа канале Порошенко анонсировали обстрелы русских пограничников
10:41 20 августаКиев «напрягся»: О чем шушукались Меркель с Путиным?
9:51 20 августаПомощник Путина рассказал, что Путин и Меркель решили по Донбассу
8:29 20 августаВ Германии предостерегли Киев от попыток завоевать Донбасс
23:56 19 августаИловайский котёл: Украинцы меняют показания
16:57 19 августаУкраина втянула Китай в конфликт на Донбассе
16:50 19 августаВ Донецке испытали новый снаряд для «Чебурашки»
20:40 18 августаМеркель об Украине: Германия готова нести ответственность
22:11 23 августаВладимир Путин почтил память экипажа подлодки «Курск», возложив цветы к монументу в честь подводников
22:02 23 августаСергей Лавров призвал американского коллегу Майкла Помпео вступиться за арестованную в США Марию Бутину
21:58 23 августаВ Швеции посадили в тюрьму русского капитана
21:52 23 августаВ России готовы бросить вызов электрокару «Tesla», модернизировав советский Иж-21252
21:48 23 августаНа пятый год в России Севастополь продолжает бороться с тяжелым украинским наследием в медицине
21:14 23 августаЖители «освобожденных» Лисичанска и Северодонецка мечтают поскорее уехать
20:59 23 августаСпиваться нету больше сил: в ВСУ планируют ввести «сухой закон»
20:53 23 августаНе меньше 4 раненых и 3 погибших: ВСУшники жестоко поплатились за попытку прорыва на территорию ЛНР
20:42 23 августаИз-за пьянства и разгильдяйства ВСУ за 10 дней потеряли больше 50 человек
20:31 23 августаНе надо нарываться на неприятности: эксперт-международник предостерег Украину от вступления в НАТО
20:21 23 августаГорняки Донбасса промаршировали по столице ДНР
20:09 23 августаДепутат от Блока Порошенко признал: Крым ушел к России добровольно и по любви
19:59 23 августаДовели: больше 80% зрителей пропагандистского телеканала «ZIK» не хотят смотреть парад
19:50 23 августаПарад на крови: возмущаются даже украинские «патриоты»
19:38 23 августа«Все время идет какое-то лицемерие»: Украинская армия, вместо того, чтобы модернизироваться, красит танки
19:20 23 августаКиевский военный эксперт: «Мы построили украинскую бумажную армию… и никогда не освободим Донбасс»
19:12 23 августа«Благодаря вам наше государство существует»: Глава ДНР вручил награды лучшим шахтёрам Республики
19:05 23 августаУкраинский политолог признал, что невозможно санкциями заставить Россию сдать Донбасс
18:57 23 августаВ Киеве прозрели: оказывается, самая сильная армия в Европе – у России
18:12 23 августа«Путин просто выключит в один момент»: посол Украины в США в прямом эфире распереживался из-за «Северного потока»
18:02 23 августаПутин прорвал изоляцию: Украинский посол в США боится, что теперь судьбу Украины будут решать точно не в Киеве
17:45 23 августаАнгелы ополчения Донбасса: «Гюльчатай» и «Лиса» пятый год спасают жизни солдат
17:19 23 августаМИД России: Новое армейское приветствие на Украине – калька нацистского клича
16:53 23 августаУ Порошенко озвучили идеальный план наступления в Донбассе
16:30 23 августаПосольство США сделало рагулям приятное
16:16 23 августаПорошенко озвучил то, после чего пускают пулю в лоб
15:56 23 августаАндрей Бабицкий: Порошенко поспешил хоронить Новороссию
15:48 23 августаУкраина договариваться отказалась. Теперь всё в руках Шойгу
15:25 23 августаПризнание дипломата Порошенко: Крым всегда был тяжелой ношей для Украины
15:16 23 августаГде два украинца – там три гетмана: В Вашингтонском обкоме грызутся марионетки
15:05 23 августаПосле драки с «титушками» разъяренные киевляне пригрозили бузой на параде
14:45 23 августаПосле выборов Украину ожидает феодальная раздробленность
14:12 23 августаКиев показал фигу переселенцам из Донбасса
14:04 23 августаУ Порошенко обнаружена клиническая шизофрения, усугубленная тяжелой формой алкоголизма
13:58 23 августаПорошенко не постеснялся обокрасть Ленина
13:56 23 августаТрамп – совсем плох после оргий с моделями
13:44 23 августаВ Симферополе проходят «украинские вечера» с песнями майданщиков и националистов
13:26 23 августаВ Донбассе ликвидирован крымский перебежчик, мечтавший «освободить» полуостров
13:12 23 августаНа Украине разгорается скандал из-за извинений Порошенко
12:55 23 августаУкраинские нацисты требуют от русских на коленях целовать желто-синий флаг
12:38 23 августаХерсонская область переходит на российский рубль
11:58 23 августаПорошенко умудрился опять соврать, извиняясь за враньё
11:38 23 августаРоссия готовит экономическое землетрясение для Украины
11:27 23 августаПорошенко публично извинился за враньё
10:59 23 августаЖурналистка из Львова: Порошенко должен болтаться на виселице
10:55 23 августаПорошенко нашёл место «бесславной гибели Новороссии»
10:54 23 августаУ Порошенко пригрозили Москве «грохотом украинских танков»
10:44 23 августа«Хрипеть будете от санкций!» – Ковтун устроил феерическую истерику в российском эфире
10:24 23 августаУкраинская дипломатия занервничала: Путин не отступит и не сдастся
10:08 23 августаПосле аферы Киева в ЛДНР отказались от переговоров на украинских условиях
9:41 23 августаУкраинский чиновник угрожает потопить российский флот одним залпом
8:50 23 августаШвейцарский банк развязал России руки на Украине
8:37 23 августаЖелезный Капут в День «незалежности»
23:43 22 августаЯхно, Соколовская, Трюхан, прекратите брехню! – обращение бывшего украинского депутата
23:27 22 августаРусский Харьков, ликвидация нацистов – политолог рассказал о настоящем ХПП
22:11 23 августаВладимир Путин почтил память экипажа подлодки «Курск», возложив цветы к монументу в честь подводников
22:02 23 августаСергей Лавров призвал американского коллегу Майкла Помпео вступиться за арестованную в США Марию Бутину
21:58 23 августаВ Швеции посадили в тюрьму русского капитана
21:52 23 августаВ России готовы бросить вызов электрокару «Tesla», модернизировав советский Иж-21252
21:14 23 августаЖители «освобожденных» Лисичанска и Северодонецка мечтают поскорее уехать
19:20 23 августаКиевский военный эксперт: «Мы построили украинскую бумажную армию… и никогда не освободим Донбасс»
19:05 23 августаУкраинский политолог признал, что невозможно санкциями заставить Россию сдать Донбасс
18:57 23 августаВ Киеве прозрели: оказывается, самая сильная армия в Европе – у России
18:12 23 августа«Путин просто выключит в один момент»: посол Украины в США в прямом эфире распереживался из-за «Северного потока»
18:02 23 августаПутин прорвал изоляцию: Украинский посол в США боится, что теперь судьбу Украины будут решать точно не в Киеве
15:48 23 августаУкраина договариваться отказалась. Теперь всё в руках Шойгу
15:39 23 августаГубернатору Севастополя показалось, что он не на Земле
15:25 23 августаПризнание дипломата Порошенко: Крым всегда был тяжелой ношей для Украины
13:44 23 августаВ Симферополе проходят «украинские вечера» с песнями майданщиков и националистов
12:40 23 августаСледствие пыталось склонить к самоубийству борца за права русских в Латвии
12:38 23 августаХерсонская область переходит на российский рубль
12:20 23 августаОстается всего год для спасения русских школ Латвии
11:52 23 августаМашиностроители ДНР готовятся к выходу на российский рынок
11:38 23 августаРоссия готовит экономическое землетрясение для Украины
11:17 23 августаАмериканский пропагандист назвал Грецию и Италию предателями европейских ценностей
10:44 23 августа«Хрипеть будете от санкций!» – Ковтун устроил феерическую истерику в российском эфире
10:24 23 августаУкраинская дипломатия занервничала: Путин не отступит и не сдастся
9:41 23 августаУкраинский чиновник угрожает потопить российский флот одним залпом
9:15 23 августаПутин делает умный ход в противостоянии с США
8:50 23 августаШвейцарский банк развязал России руки на Украине
7:48 23 августаКоличество русофобов в Европе стремительно уменьшается
0:22 23 августаВ ДНР вскрыли схему обогащения на гуманитарной помощи из России
22:23 22 августа«Украина в беде, Россия захватила инициативу, генералы Порошенко врут»
22:08 22 августа«Московия всё время побеждает!»: Уныние на украинском ТВ
21:03 22 августаМосква не намерена вести разговор о компенсации за «советскую оккупацию» ни с прибалтами, ни с украинцами
20:37 22 августаКлимкин доволен: Cанкционный натиск США на Россию растёт
20:24 22 августаУкраина будет проверять граждан, которые отправляются в РФ
18:22 22 августаКлимкин: Россия прекратит поставки газа через Украину
17:31 22 августаХарьков: вместо космоса — «кукурузники»
16:56 22 августаПока Украина семимильными шагами опускается на дно, ДНР решает задачу за задачей
16:19 22 августаКофман озвучил самую главную ошибку РФ в 2014 году
16:03 22 августаЭкс-глава МИД ДНР: если миротворцы, то только российские
15:50 22 августаНардеп Милонов объяснил, почему войны не будет: США нападают только на слабых
15:39 22 августаВ Норильске задержали вербовщиков, которые заманивали россиян в террористические группировки
14:56 22 августаНа украинском ТВ призвали боевиков-исламистов уничтожить Крымский мост
14:11 22 августаГубернатор Севастополя не послушался Валентину Матвиенко
14:02 22 августа«Крым не может быть нашим наполовину»
13:15 22 августаПорошенко заявил, что отказывается от мира в Донбассе
12:15 22 августа«Северный поток-2» запустят, несмотря на санкции Трампа
11:14 22 августаЗнаменитый режиссер наплевал на санкции, приехал в Крым и похвалил Путина
8:57 22 августаУкраинский замминистра выдвинул унизительное условие для возобновления водоснабжения Крыма
8:54 22 августаВерхушка Украины наживается на русофобии
8:27 22 августаСША теряют украинский рычаг влияния на Россию
21:55 21 августаОмбудсмен предлагает России и Украине заключить соглашение об особых гражданах
21:51 21 августаПомочь российским морякам в украинском плену пока не удается – омбудсмен
21:00 21 августаВ Кемерово демонтировали «Зимнюю вишню»
20:16 21 августаВ РФ создают самолет с вертикальным взлетом для авианосцев нового поколения
20:04 21 августаДепутат НС ДНР: выпуск собственного трамвая – первый шаг к возрождению машиностроения
19:38 21 августаУкраинские пограничники испугались российских кораблей в Азовском море
18:33 21 августаХрущева похвалили за присоединение Крыма в эфире украинского ТВ
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.