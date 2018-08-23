В Киеве прозрели: оказывается, самая сильная армия в Европе – у России

23.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Ни одна армия на Европейском континенте не способна конкурировать с Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом в эфире 112 телеканала заявил эксперт-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если обвинить Россию в прямой войне, с участием всех Вооруженных сил России, то естественно нам не по плечу, как, в общем-то, любой стране Европы», – заявил Волошин.

Напомним, что ранее депутат от БПП Иван Винник заявил, что украинская армия может зачистить Донбасс в том случае, если Россия не вступится за народные республики.