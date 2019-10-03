В Киеве прозрели: Украину шатают американские демократы

03.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Представители демократической партии США призываю украинцев выйти 14 октября на Майдан и начать расшатывать ситуацию в стране.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно вышла статья Евгения Быстрицкого, который больше 20 лет возглавлял «фонд Сороса» на Украине. В своей статье он описывает, что с подписанием формулы Штайнмайера возникают две противоположные политики примирения и реинтеграции.

В заключении он пишет: «Это стремление недостаточно выразить одними лишь голосами».

То есть он призывает людей Украины высказаться против формулы Штайнмайера. И, более того, он говорит: «Праздник защиты Украины 14 октября имеет огромное значение как мирная демонстрация. Это должно быть настоящим праздником».

Понимаете, что говорит представитель Сороса на Украине? Он говорит, что 14 октября должны прийти на Майдан и протестовать против этого.

Ему вторит господин Зисельс, это ещё один правозащитник, который, кстати, все эти годы представлял интересы одного из направлений демократической партии США, и лично «Народного фронта», – возмутился украинский эксперт.

По мнению Василия Вакарова, американские демократы будут тратить огромные ресурсы на расшатывание Украины, и спасти «незалежную» могут только действия лидеров России, США, Германии и Франции.

«К сожалению, для меня, если вчера я смотрел на эти протесты одними глазами, сегодня я вижу совершенно спланированную акцию, поддерживаемую частью демократической партии США. И я понимаю, что финансы на расшатывание Украины будут, и значительные.

И мне кажется, что партия «Трамп, Макрон, Меркель и Путин» – это единственная на сегодняшний день защита территориальной целостности Украины.

Потому что расшатывание ситуации на Украине – это уже не только внутриукраинская проблема», – добавил эксперт.