В Киеве прозрели: Запад уничтожает Украину с первого дня независимости

06.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Запад с первого дня обретения независимости по-прежнему рассматривал Украину как часть бывшего Советского Союза, что объясняет откровенно грабительскую и колониальную политику по отношению к стране со стороны Европы и США.

К такому выводу пришли участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евросоюз Украине практически помощи не оказывает, – заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. – Вот эта макрофинансовая помощь – это кредиты. Все то, что нам дают, это только кредиты, за это мы платим процент, понимаете, на нас зарабатывают, нам никто не списывает долгов. Несмотря на то, что именно Запад нас втянул во все эти тяжелые испытания с войнами и территориальными потерями, тот же Запад нам ничего не компенсировал».

«Даже в военном отношении мизерная помощь техническая, которая уходит на оплату тех же самых иностранных военных инструкторов, американских, канадских и других. Но даже поставок военной техники бесплатной для Украины нет, Украина платит за все эти «джавелины», катера, которые мы сейчас на 600 миллионов долларов заказали, хотя могли бы такие же производить», – отметил экс-министр.

«Украину заставляют покупать продукцию, которую мы сами производим, Вспомним, на миллиард долларов этот контракт с американцами с «General Electric» на поставку локомотивов. Так вот, все примеры говорят о том, что нас искусственно деиндустриализируют. Я сам думаю: «А почему?». И прихожу к выводу о том, что они нас по-прежнему рассматривают как часть бывшего Советского Союза, а Советский Союз должен быть добит дотла», – добавил Суслов.

В свою очередь эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк согласился с предыдущим спикером.

«Я когда-то в 1993–1994 годах работал главным экономистом в министерстве внешнеэкономической связи и торговли. Тогда как раз начиналась большая приватизация. И когда люди говорят: «Почему все так пошло?». Я объясняю – от нас этого требовал Евросоюз и Соединенные Штаты»,

Они открыто говорили, что «мы вашу продукцию к себе на рынок не пустим, если ее будут производить государственные предприятия». Фактически, они этим подтверждали большую конкурентоспособность государственных предприятий перед частными, но в результате, мы по их требованию провели большую приватизацию (со спецификой Кучмы, конечно, где без денег часто раздавались предприятия) и в результате мы к 2000 году потеряли, насколько я помню, около 50 000 промышленных предприятий вообще. Это не были предприятия «Рога и копыта», – рассказал эксперт.

«То есть уничтожение Украины началось с самого момента обретения независимости, потому что еще Буш старший в 1991 году говорил: «Не выходите из Советского Союза! Вы никому не нужны!». И дальше вся политика Запада подтвердила слова Буша старшего. Конкурент, который запускает в космос спутники, ракеты, делает лучшие в мире двигатели, лучшие в мире самолеты, никому не нужен в Европе. И это целенаправленная политика, кульминацию которой мы видим сейчас», – резюмировал Степанюк.