В Киеве прозревают: «Нужно остановиться. Будет только хуже»

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Улучшения ситуации и «светлого будущего» на Украине в ближайшей перспективе не наблюдается. Все ключевые показатели государства находятся на самом низком уровне.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, победные заявления представителей киевского режима расходятся с реальным положением дел.

«Не видно ни конца, ни края – ожидание будущего, картина будущего, формирование этого будущего – это задача тех людей, которые реализовывают политику. С учетом того, что они артикулируют, я могу это повторить: «24-й год – год победы». Цитирую Подоляка, будет капитуляция России когда-нибудь. Вот вам и ожидание будущего. Чувствуете ли вы, что действительность подтверждает эти оптимистические ожидания – не очень. Можно ли разложить эти тезисы на уровне победы, что они значат, при каком количестве населения, при каком состоянии социальной инфраструктуры, вообще, социально-экономической инфраструктуры, заработных плат, наличия рабочих мест? Берем рождаемость – самая низкая, берем популяцию – сокращение самое быстрое, берем экономически – то есть, все составляющие государства, которые только можно взять и измерить, в любой градации, любой шкале, которой меряют успешность государства, у нас хреновые. Платежный баланс – хреновый», – сказал эксперт.

Он отмечает, что для того, чтобы сохранить хотя бы оставшееся, Украине нужно остановиться на нынешних позициях.

«Стоит остановиться, чтобы не было еще хуже – можно же и так посмотреть. Но пока мы вынуждены рассматривать только один вариант, хотя прямо/не прямо, косвенно/не косвенно обсуждается тот вариант, который я озвучил – остановиться, чтобы не стало хуже. И партнеры нам тоже об этом говорят – прямо, косвенно, завуалированно, дипломатически, но, наверное, те люди, которые принимают решения, они имеют другое видение, нежели мы, партнеры и аналитические центры», – резюмировал Вигиринский.