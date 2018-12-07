В Киеве прозвучало громкое обвинение в адрес Запада

07.12.2018, Киев, Владимир Гладков

У Украины был большой шанс сохранить Крым, но этого не произошло, потому что в Киеве боролись за власть, а «западные партнёры» нагнетали страх.

Такое мнение в эфире youtube-канала «Politeka Online» высказал экс- губернатор Донецкой области Украины Сергей Тарута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Было 98 процентов абсолютно позитивного сценария того, что мы могли сделать. Почему (не удержали Крым – ред.)? Потому что здесь боролись за власть, боролись за портфели, кому что достанется, а в это время в Крыму уже начиналась реализация этого сценария», – заявил политик.

Далее, отвечая на вопрос ведущего о том, почему Украина не удержала Крым, Тарута ответил, что виной всему страх.

«Бы страх. А страх сковывает, парализует действия и волю. И это – главная трагедия. И эти страхи нам ещё и подкидывали: Турчинов, Яценюк и Тимошенко говорили про то, что им звонили из Америки Байден и Керри и сообщали: «На границе большое войско. И если вы будете сейчас пытаться открыть огонь в Крыму, то тут же, за 48 часов, враг приедет в Киев. Международное сообщество нам не только не оказало поддержки, но они ещё больше сеяли страх», – резюмировал Тарута.

Как сообщил «ПолитНавигатор», накануне Сергей Тарута обвинял украинские националистические группировки в том, что предприятия на территории ЛДНР перешли под внешнее управление республик.