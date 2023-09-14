В Киеве грозят маршем националистов на Белоруссию

Анатолий Лапин.  
14.09.2023 09:41
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Украина


Если на стороне России в конфликт на Украине вступят добровольцы из КНДР, то Киев отправит войска на захват Белоруссии.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если на стороне России в конфликт на Украине вступят добровольцы из КНДР, то Киев...

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По мнению Василенко, использовать при этом Украина будет не ВСУ, а воюющих на ее стороне белорусских коллаборантов из так называемого полка им. Калиновского.

«Не дай бог, хоть один корейский узкоглазый появится на этом фронте. Во-первых, с них такие же, как с меня, янычары, а во-вторых, это сразу нам развязывает руки. Беларусь…

Нам нужна Беларусь. Есть прекрасно оснащенный и обмундированный полк Калиновского, который ждет своего приказа. Не мы – они зайдут и справятся очень быстро. Если появятся корейские наемники, почему мы не можем взять не наемников, но соратников?», – заявил Василенко.

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