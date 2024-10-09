В Киеве пугают Сикорского: «Когда Украина проигрывает – Польшу делят!»

Правящие круги в Польше ощутили недовольство электората чрезмерной поддержкой Украины и с прицелом на выборы начинают предъявлять Киеву все больше претензий, в том числе по Волынской резне, стараясь перехватить тему у оппозиции.

Это циничное и подлое использование ситуации, когда Украина занята войной и не может ответить Варшаве, сокрушается в своём видеоблоге киевский политолог Николай Давыдюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша взяла стратегию давления – «у вас война, вы слабые, вам будет проще с нами согласиться, чем спорить. У вас там Угледар, у вас Херсонщина – вот, мы этим воспользуемся». Вот так выглядит эта их стратегия… Они говорят, мы заберём себе эту тему, мы её оседлаем… Желание победить нас в момент нашей слабости может привести к тому, что проиграем и мы, и вы. Пырять Украину в спину и думать, что вы что-то выиграете, что вы выиграете? Мы хотим честного исторического диалога. А не так, что Украина занята, наши историки сейчас воюют за будущее, пока ваши политики копошатся в прошлом! Чтобы набарыжить на выборах», – ругался Давидюк.

«Миллион раз говорил: когда Украина проигрывает – Польшу делят! И эта история, что Сикорский и его партия хотят канализировать на себе этот радикализм, сейчас выглядит так, что они выпускают джинна из бутылки. И, проводя президентские выборы, я не думаю, что это самый главный в Польше вопрос. Но если в медиа об этом говорить тысячу раз, оно таким станет. Вместо того, чтобы усиливаться, они сегодня пытаются ослабить Украину. Но проблема будет в другом: без Украины вам не с кем будет защищаться от России. Иногда надо включать мозги, чтобы не делать тупоголовых заявлений», – возмущался укро-политолог.