Выборы
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15.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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В Киеве пугают терактами на выборах и передним числом обвиняют Россию

Россия якобы будет устраивать «фейковые нападения» на избирательные участки, подкупать избирателей и даже устраивать массовые беспорядка и теракты, чтобы создавать видимость нелегитимности выборов президента Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института мировой политики Евгений Магда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фейковым нападениям будут подвергаться избирательные комиссии на всех уровнях чтобы создать максимальную иллюзию нелегитимности украинских выборов. Попытки срыва голосования на отдельных участках с интенсивной трансляцией этой информации разными каналами как внутри страны, так и за ее пределы с целью создать иллюзию того, что выборы сорваны.

Показательный подкуп избирателей и распространение соответствующей информации, чтобы дискредитировать избирательный процесс. Я бы не исключал провоцирования массовых беспорядков, техногенных катастроф, осуществления террористических актов. Повторю – для России цена украинских выборов очень высока», – сказал Магда.

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