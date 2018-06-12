12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве пугают украинских футбольных болельщиков тюремными камерами

Украинцам, которым позволяет мораль ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, нужно отказаться от поездки хотя бы из соображений безопасности.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть моральная составляющая. Не закончилась агрессия, гибнут наши ребята, гибнут, страдают, голодуют мирные – солидарно с ними мы должны занимать свою твёрдую патриотическую гражданскую позицию.

Второе – для тех, кого это не переубедит – это опасно, я предупреждаю. Государство Украина не сможет гарантировать вам безопасность, я бы очень не хотел, чтобы тот, кто поедет, вместо или после футбола оказался где-нибудь в соседней камере с нашими ребятами. Не стоит. Я надеюсь, что эта передача переубедит, и будет меньше людей, которые считают, что это нормально», – заявил Гриценко.