В Киеве пугают Запад: Россия может захватить Литву

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Новости Украины

В ближайшее время Россия якобы может ввести войска на территорию Литвы, оккупировать её, и посадить Вильнюсе лояльное Москве правительство.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель исследовательских проектов центра «РАНД» Дмитрий Громаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С усилением российской агрессивной политики с Белоруссией снова встал вопрос – каким образом НАТО отреагирует? Нужны считанные часы для того, чтобы захватить какой-то участок территории Литвы. И потом поставить вопрос деоккупации этих территорий. На следующих выборах в Литве может появиться более лояльная к России политическая сила», – сказал он.

Также Дмитрий Громаков подчеркнул, что страны НАТО могут отказаться от использования силы и попытаться решить эту проблему дипломатически.

«Причём основания для этого уже есть. Но как отреагирует НАТО? Они пойдут на переговоры, или будут ракетами и своей живой силой отбивать эту агрессию?» – резюмировал эксперт.