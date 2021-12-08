В Киеве пугают Запад: Россия может захватить Литву

08.12.2021  21:39 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Литва, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

В ближайшее время Россия якобы может ввести войска на территорию Литвы, оккупировать её, и посадить Вильнюсе лояльное Москве правительство.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель исследовательских проектов центра «РАНД» Дмитрий Громаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время Россия якобы может ввести войска на территорию Литвы, оккупировать её, и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«С усилением российской агрессивной политики с Белоруссией снова встал вопрос – каким образом НАТО отреагирует? Нужны считанные часы для того, чтобы захватить какой-то участок территории Литвы.

И потом поставить вопрос деоккупации этих территорий. На следующих выборах в Литве может появиться более лояльная к России политическая сила», – сказал он.

Также Дмитрий Громаков подчеркнул, что страны НАТО могут отказаться от использования силы и попытаться решить эту проблему дипломатически.

«Причём основания для этого уже есть. Но как отреагирует НАТО? Они пойдут на переговоры, или будут ракетами и своей живой силой отбивать эту агрессию?» – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть