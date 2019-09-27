В Киеве пугают Запад «третьим российским рейхом» в составе с Украиной

27.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Киеву пора поставить западных партнёров перед фактом, что для того, чтобы Украина не отошла к РФ и не поспособствовала созданию новой империи, необходимо совместными с «незалежной» усилиями европеизировать Россию до самого Владивостока.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский политический аналитик Дмитрий Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аналитик предлагает вновь и вновь кричать со всех трибун об исключительной полезности Украины для Европы и о надвигающейся «российской угрозе».

«На международной плоскости необходимо показывать абсолютную готовность к взаимодействию со всеми нашими международными партнёрами, как с американцами, так и с европейцами во всех смыслах, и напоминать, что в действительности Украина борется не только за себя.

Поскольку очевидно для всех, что изменяется мировая матрица, мироустройство, и каким оно будет – это планирование сейчас происходит на наших глазах…

Украина должна показать, что или мы возвращаемся к РФ, и очевидно, что создаётся новая империя, которую называют Третий рейх, потому что ни одна российская империя не создавалась без Украины, и тогда – это хлопоты для всего мира, потому что непонятно, что с этим миром будет.

Потому что это будет огромная опасность для всего мира, это будет усиление империи, в том числе ядерными и новыми мощностями. Или всё-таки мы являемся частью цивилизованного мира, и это помогает, как говорили, до Владивостока, европеизировать Россию, дай Боже», – бредит украинский эксперт.