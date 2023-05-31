В Киеве пустили с молотка крупнейший советский завод

Фонд государственного имущества Украины 29 мая 2023 года продал на аукционе за бесценок крупнейший советский завод по производству электротехники «Электронмаш».

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотела бы немного поговорить о том, что сейчас делает Фонд госимущества.

Есть такой завод, «Электронмаш», это стратегическое предприятие. Так вот, в ноябре 2021 года за него на аукционе дали 40 миллионов долларов, по тому курсу – 970 миллионов гривен. Но тогда там разрушили этот результат, полностью его аннулировали, и 40 миллионов, причем от эффективного собственника, страна не получила.

Запомнили, «Электронмаш», 40 миллионов, ноябрь 2021, до войны.

Теперь, практически вчера, «Электронмаш» во время войны выставлен на аукцион, и его просто подарили за 3 миллиона долларов. Разницу чувствуете: 40 миллионов и 3 миллиона?

Это значит, что если вы, пока народ Украины воюет, разбазариваете имущество государства, отдаете за бесценок, причем всё на свете, что есть у Украины, вы просто совершаете преступление против украинского народа», – сказала Тимошенко, подразумевая отодвинувший её от государственной кормушки режим Зеленского.