В Киеве пустились в конспирологию: Курская ловушка – результат майской Харьковской операции РФ

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Харьковская операция в мае могла быть успешным манёвром РФ, который заставил Украину спланировать вторжение в Курскую область.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оборачиваясь назад, надо пересмотреть, что же, на самом деле, происходило весной, когда началась Харьковская операция. Мы говорили, что угроза такой операции, открытие нового фронта, состоит в возможностях ВС РФ, если таковые накоплены, и есть целые армии, которые будут заводиться теперь на Восточный фронт, что речь будет идти не просто об отдельных объектах, а о попытке взять под контроль ещё ряда регионов Украины… В последующем на это реагировало и военно-политическое руководство, и сам Зеленский, он говорил, что курская операция упреждала некую операцию со стороны российских войск», – сказал Ермолаев.

Шелест возразил, данные доводы – «театр абсурда», поскольку наступление на Курскую область не встретило серьёзного скопления российских войск.

«Я к этому и веду, что по факту оказывается, что вся Харьковская операция с несколькими плацдармами, включая кровавую историю Волчанска, и начавшуюся контроперацию украинских ВС, которые должны были предотвратить, не допустить, столкнулось с тем, что нет тех самых штурмовых армий, штурмовых объединений, с которыми мы могли бы столкнуться. У меня вопрос: не является ли Харьковская операция успешным отвлекающим манёвром РФ, которая заставила Украину именно так спланировать Курск? Вот, я о чём. Я думаю, по мере того, как будут продвигаться события, эту тему начнут более пристально анализировать и наши западные партнёры, которые недоумевают, что это такое, почему вы не организовали эшелонированную оборону Донбасса, потому что это могло стать для вас более убедительным аргументом останавливать военные действия сейчас», – предположил политолог.