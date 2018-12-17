В Киеве пьяный контрразведчик СБУ открыл стрельбу и угнал авто

17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве работник контрразведки СБУ в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожный конфликт и похитил автомобиль, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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По информации полицейских, консультант Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в состоянии алкогольного опьянения избил водителя автомобиля, в котором ехал в качестве пассажира, во время движения транспорта.

После этого мужчины остановили машину и вышли из нее, работник СБУ два раза выстрелил в воздух и угрожал пистолетом водителю, после этого незаконно завладел его автомобилем и уехал в неизвестном направлении.

Через некоторое время сотрудника контрразведки СБУ остановили полицейские и задержали его.