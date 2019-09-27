В Киеве пытались ограбить главный собор Филарета

27.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве мужчина разбил окно Владимирского кафедрального собора и пытался проникнуть в религиозное учреждение, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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Вечером, 26 сентября, в Шевченковское управление полиции поступила информация, что неизвестный пытался забраться в помещение религиозного учреждения на бульваре Тараса Шевченко.

“Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушения и изъяла записи с камер видеонаблюдения”, — говорится в сообщении.

Правоохранители опросили заявителя, который рассказал, что ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Охранник увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний фигурант, который уже был ранее неоднократно судим за совершение краж и хранение наркотических веществ.

“Фигуранту сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет лишения свободы”, — добавили в полиции.

Напомним, Владимирский кафедральный собор – главный храм непризнанной в православном мире УПЦ КП. В соборе служит лично глава УПЦ КП Филарет.