В Киеве пытались сорвать марш феминисток, цыган и евролеваков

08.03.2019, Киев, Игорь Петров

Киевские феминистки вместе со своими единомышленницами из ЛГБТ и левацких организаций прошли по центру украинской столицы 8 марта.

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Акция оказалась более многочисленной и охраняемой, чем в прошлые годы.

На свою контр-акцию против марша неподалеку собрались националисты и члены различных христианских организаций, объявившие себя «защитниками традиционных семейных ценностей», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В марше участвовало не менее десяти тысяч человек, представляющих не только феминистское, но и ЛГБТ-движение, а также ромские организации и разного рода леворадикальные течения.

В целом марш получился не только «женским», но и «левым», поскольку участники скандировали также антифашистские и антикапиталистические лозунги: «Капиталисты разрушают наш город», «долой капитализм» и пр. В акции участвовали граждане других стран – Польши, Швеции и даже Канады. Они скандировали «Women’s rights are human right» и несли флаги своих стран.

Колонна тщательно охранялась Национальной гвардией, но не обошлось без провокаций.

Хотя оппоненты участников марша – националистические организации в большинстве своем были заняты проведением собственной акции, некоторые из праворадикалов подходили к оцеплению колонны и пытались перекрикивать лозунги, которые скандировали феминистки.

Один человек утверждал, что феминистки занимают место, на котором должна пройти молитва. Два националиста держали плакат с надписью «Против лесбиянского сепаратизма».

Одному из активистов с флагом «Христианского национального фронта» удалось пройти за оцепление, и он некоторое время шел в начале колонны.

«Я киевлянин, это моя земля, я не хочу, чтобы это проповедовалось на этой земле, где я родился. Мне неприятно, когда люди нетрадиционной ориентации поганят мою землю», – сказал он корреспонденту «ПолитНавигатора».

В колонне также шли несколько человек с плакатом «Феминизм убивает женщину», сделанном из брендового картонного пакета и кричали «Права ребенка – права человека».

Одна женщина шла перед колонной и кричала: «они развращают наших детей, они изменяют учебники!».

Более серьезных инцидентов не было, хотя колонна изменила маршрут и запланированный митинг у мэрии, который проводился в прошлые годы, так и не состоялся.