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11.05.2021,

Киев, Ольга Козаченко

 
Дзен, Оппозиция, Политика, Политические репрессии, Сюжет дня, Украина
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В Киеве пытаются арестовать Медведчука

Новости УкраиныСБУ проводит обыски в доме депутата Верховной рады, одного из лидеров ОПЗЖ и общественной...

СБУ проводит обыски в доме депутата Верховной рады, одного из лидеров ОПЗЖ и общественной организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили агентству «Интерфакс Украина» в пресс-службе СБУ.

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«Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже», – сказали в СБУ.

«Есть основания считать, что руководство «Украинского выбора», которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове», – отметил собеседник агентства.

Обыски проходят в доме по улице Монтажников в Киеве.

Кроме того, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в своем блоге, что санкционировала вручение подозрения депутатм ВР Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку, которых она обозначила буквами «М» и «К».

«Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму», – говорит генпрокурор.


Она также подчеркивает, что местонахождение Медведчука на данный момент не установлено, «а потому СБУ принимаются соответствующие меры» для «вручения ему ходатайства о содержании под стражей».

При этом киевское интернет-издание «Зеркало недели» утверждает, что охрана и адвокаты Медведчука не пускают СБУ в дом для вручения подозрения, уверяя, что политика нет дома.

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