В Киеве пытаются оправдать дозированные поставки оружия Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы Украине сразу дали столько оружия, сколько хватило бы для гипотетической победы над РФ, то Москва могла применить ядерное оружие.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Пытаются варить эту лягушку на медленном огне. Если живую лягушку варить медленно, постепенно нагревая казан, то она сварится и не выпрыгнет. Она постепенно привыкает к температуре высшей и высшей, пока не сварится. Если резко дать большую температуру, она выпрыгнет из казана», – рассуждал он.

«Все боятся, что Россия применит ядерное оружие – выпрыгнет из казана. И поэтому поддержка Украины была дозирована ровно на таком уровне, на котором Украина не проигрывала бы, однако резкая победа над Россией также не была возможной, потому что тогда наступает риск применения ядерного оружия», – сказал Бортник.