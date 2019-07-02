В Киеве пытаются юридически вычистить коллаборационизм бандеровской «Украинской державы»

02.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Третий пункт Акта провозглашения Украинского Государства 1941 года со славословиями в адрес Адольфа Гитлера должен трактоваться как предложение новопровозглашённого субъекта международного права к Третьему рейху о партнёрстве в военном противостоянии СССР.

Об этом в ходе конференции в Киеве заявил заслуженный юрист Украины Игорь Мамонтов, поддержав сына украинского нациста и коллаборациониста Шухевича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы отмечаем годовщину восстановления украинской государственности 30 июня 1941 года. Восстановления, и мы это подчёркиваем, потому что создание государственности в 1941 году было не чем-то новым, это было восстановление того акта, который провозгласила 22 января 1918 года Центральная Рада в Четвёртом универсале. Одновременно хочу сказать, что Львов был занят немецкими войсками вечером 29 июня. Вместе с немецкими войсками тогда вошла часть дружины украинских националистов под конспиративным названием батальон «Нахтигаль» во главе с Романом Шухевичем…30 июня в львовской «Просвите» собрались представители верхушки нашего народа, правда, только с Галиции, потому что другие части Украины были ещё заняты большевиками», – рассказал сын Шухевича, депутат Верховной Рады Юрий Шухевич.

«ОУН обратилась с меморандумом к немецкой власти ещё 18 июня, то есть, за четыре дня до войны, с таким заявлением, что ОУН будет содействовать немецкой власти в войне с Союзом, но при условии, что немецкое правительство согласится с тем, что Украина провозгласит незалежность. Но если бы немцы на такое не пошли, то, как сказал Бандера в своём меморандуме, у ОУН достаточно опыта подпольной борьбы, чтобы дать отпор и немцам. Думаю, что Бандера тем меморандумом уже себе подписал приговор, потому что мы увидели, что после 30 июня немцы не пошли на признание украинской государственности. Многие ведущие члены организации были арестованы, в том числе и Бандера…

Но акт 30 июня был и той датой, которая начала ту борьбу, которая потом вылилась в происшествия, которые мы назвали освободительным движением 40-50-х годов, это было начало», – добавил именитый нардеп.

Примечательно, что озвучивая политически-правовую оценку третьего пункта Акта провозглашения Украинского Государства, юрист Мамонтов в упор не разглядел откровенное раболепие в адрес гитлеровцев и самого фюрера: «3. Возрождающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа ГИТЛЕРА создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации».

Мамонтов выразил непоколебимую уверенность в том, что подобные обороты характерны для всех документов того времени.

«В отмеченном Акте есть третий пункт, который вызывает наиболее дискуссий, в котором задекларировано союзническое сотрудничество с Третьим рейхом. У этого сотрудничества есть три политически-правовых измерения. Первое – проблема с обвинениями в коллаборационизме в сотрудничестве с Третьим рейхом. В третьем пункте задекларировано союзное сотрудничество новообразованного украинского государственного формирования с нацистской Германией в борьбе против СССР. Эту последнюю диспозицию следует разглядывать как такую, что обычно использовалась в международных соглашения того времени, например, пакте Риббентропа-Молотова или договор о дружбе и границах между СССР и Германией от 28 сентября 1939 года, а также много других подобных документов», – заявил «заслуженный юрист».

Отметим, что как пакт Молотова-Риббентропа, так и Германо-Советский Договор о дружбе и границе между СССР и Германией представляют собой сухие дипломатические документы без каких-либо причитаний и славословий.

«Также в диспозиции этой нормы не указанно именно на подчинённость новопровозглашённой Украины Третьему рейху, а задекларирована общая деятельность для достижения обозначенного результата, то есть полной незалежности Украины, что исключает коллаборационизм. То есть, речь шла, по крайней мере, о потенциальной норме равноправие и партнёрство двух государственных образований, а не про пособничество оккупанту», – продолжил бандеровец.

«С правовой точки зрения пункт 3 Акта 30 июня 1941 года не может считаться проявлением коллаборационизма уже по крайней мере потому, что оккупационный режим никаких разрешений и санкций на этот политический акт не давал, а наоборот выступал с резким возражением.

По нашему мнению, дискуссионный пункт 3 Акта должен трактоваться как предложение новопровозглашённого и на тот момент ещё не признанного мировой общественностью субъекта международного права Украины к Третьему рейху о партнёрстве в военном противостоянии СССР», – лихо подытожил Игорь Мамонтов.