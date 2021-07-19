В Киеве пытаются защитить уголовника, сбежавшего из РФ и ставшего «патриотом Украины»

19.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Жена обвиняемого в России по нескольким уголовным статьям Ризвана Бабаева Татьяна Харитонова и первый заместитель Совета национальных общин Украины Эмир Валеев дали в Киеве пресс-конференцию, на которой заявили о том, что Бабаева преследуют за то, что он является патриотом Украины, а информация о нарушении им УК РФ не соответствует действительности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гражданина Украины Ризвана Бабаева арестовали в январе в Черногории, после чего Генпрокуратура РФ запросила у Министерства юстиции Черногории его выдачу. В апреле суд Подгорици вынес решение об экстрадиции. В дело вмешались украинские адвокаты. В итоге Апелляционный суд Черногории отменил решение первой инстанции и вернул дело для повторного рассмотрения. В июне суд снова принял решение об экстрадиции Бабаева в Россию, и на этот раз Апелляционный суд поддержал это решение.

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Татьяна Харитонова сообщила, что она и Ризван Бабаев уехали из России из-за несогласия с российской политикой, после чего Бабаев начал помогать ВСУ и добровольческим батальонам.

«С того момента, когда Российская Федерация начала вести открытые военные действия против Украины, он стал не согласен с этим. Его начали преследовать, начали шить какие-то дела», – сказала она.

По словам Валеева, Нацгвардия наградила Бабаева медалью «За помощь в зоне АТО», а министерство обороны – «За сотрудничество с Вооруженными силами Украины».

Адвокат Артур Куприянов сообщил, что в России уголовное дело против Бабаева было открыто в 2014 году открыли по ст. 226-1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).

Второе уголовное дело открыто по ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).

По словам Куприянова, Бабаев не знал о том, что против него возбуждено уголовное дело в 2014 году, когда он еще жил в России, и лишь после того, как он переехал в Украину и занялся общественно-политической деятельность, российские правоохранители «активизировали свою работу».

В настоящее время на маркетплейсе «Торги России» выставлен лот на права требования к Бабаеву Ризван Ибрагим оглы в размере более 25 миллионов рублей по пяти займам с 2013 по 2015 год. Решения о взыскании задолженности по этим договорам принято Чертановским районным судом города Москвы в 2017 и 2018 году.

Кроме того, в деле о банкротстве ООО «Восток-Нафта» решение по которому вынесено Девятым арбитражным апелляционным судом, в качестве соответчика фигурирует Бабаян Аркадий Альбертович, являющийся вместе с Ризваном Бабаевым соучредителем ООО «Восток-холдинг». То есть Бабаев связан с ООО «Восток-Нафта», хотя его украинский адвокат утверждает что это не так. Кроме того, из наличия договоров займа следует, что еще в 2015 году Бабаев брал кредиты в России.