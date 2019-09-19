В Киеве рабочие потребовали от Зеленского восстановить связи с Россией

19.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Сотрудники киевского предприятия, специализирующегося на изготовлении строительных конструкций, вышли с требованиями к президенту Украины восстановить торгово-экономические отношения с Россией.

Информацию об акции протеста опубликовал сайт самого предприятия ООО «Миро», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Митингующие вышли с плакатами «Мы хотим торговать с Россией», «Восстановите торговые отношения между Украиной и Россией», «Зеленский, дай нам торговать с Россией» и «Верните России рынок сбыта».

«Основу экономического потенциала страны составляет торговля, а Россия исторически была основным торговым партнером Украины. Поэтому нам, коллективу предприятия, ориентируемого на рынки России и СНГ, больно смотреть на упадок нашей фабрики и тысяч других отечественных предприятий, которые испытывают колоссальные финансовые трудности из-за разрыва торгово-экономических отношений с Россией», – заявил, выступая перед работниками, глава профсоюза предприятия Виктор Звягинцев.

Он в напомнил, что президент Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании обещал остановить трудовую эмиграцию и отток населения из Украины.

«Возобновление торговых отношений с Россией даст новый импульс нашей экономике, необходимые нам заказы, поможет создать новые рабочие места и остановит трудовую эмиграцию», – добавил Звягинцев.

Рабочие предприятия подписались под обращением к Владимиру Зеленскому с требованием возобновить торговые отношения с Россией.

«Уважаемый господин Президент!

Наше предприятие насчитывает более чем 200 рабочих мест. Люди, которые работают на нашем комбинате, обеспечивают свои семьи необходимыми средствами для их существования, а также через налоги обеспечивают пополнение казны нашей страны.

В связи с тем, что последние годы были разорваны связи с нашим основным потребителем – Российской Федерацией, наше предприятие оказалось в крайне сложном положении. Приходится сокращать штат, наши работники могут оказаться на улице, а их родные лишатся кормильцев. Также Украина недополучает с прибыли нашего предприятия в казну такие необходимые налоги.

С этой точки зрения, коллектив нашего предприятия просит Вас, господин Президент, восстановить утраченные экономические связи с Российской Федерацией, вплоть до восстановления зоны свободной экономической торговли», – говорится в обращении.