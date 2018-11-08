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08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Спецслужбы, Украина
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В Киеве ради следственного эксперимента демонтируют мемориал погибшим боевикам Майдана

В Киеве демонтируют мемориал так называемым”героям небесной сотни”(ультраправым боевикам, погибшим во время массовых беспорядков в Киеве зимой 2014 года- Ред) для проведения дополнительных следственных действий и завершения эксперимента Генеральной прокуратуры Украины относительно обстоятельств гибели боевиков 20 февраля 2014 года, передает корреспондент ПолитНавигатора”.

“На Аллее Героев Небесной Сотни Генеральная прокуратура Украины проводит дополнительные следственные действия в завершение эксперимента ГПУ относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года (дела Майдана). Для их проведения работникам прокуратуры необходимо максимально воссоздать ландшафт улицы по состоянию на февраль 2014 года”, – говорится в обращении на баннере, размещенном на аллее.

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Отмечается, что после окончания следственного эксперимента запланировано начало работ по построению мемориала “героям небесной сотни”.

22 октября начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк призвал Киевскую городскую государственную администрацию и Генерального прокурора помочь с переносом временного мемориала “героям небесной сотни” на улице Институтской для продолжения следственных экспериментов по делу расстрелов на Майдане.

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