18.05.2018

2 258 просмотров

В Киеве радикалы осадили Окружной админсуд

Два десятка так называемых активистов пикетируют Окружной административный суд Киева, который рассматривает иск шеф-редактора телеканала «Интер» Игоря Шувалова отменить запрет на его въезд в Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Акция организована организацией «Вольные люди», члены которой несколько раз требовали депортировать Игоря Шувалова из Украины в 2016 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Шувалов – гражданин России. Работал в Украине на Виктора Медведчука, затем – на Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа, владельцев телеканала “Интер”. Шувалов – главный политтехнолог Януковиче. Это человек, который создавал темники и формировала пророссийскую повестку дня в информационном простые во время господства преступного режима», – утверждается на странице организации в Фейсбук.

Активисты, пикетирующие суд, скандируют «Интер» – на кладбище!», «Шувалова –за решетку!» и держат баннер с надписями «Интер» – на кладбище!», а также плакат с фотографиями украинских бизнесменов, которых активисты считают пророссийскими.

22 мая 2017 года Игоря Шувалова выдворили из страны и запретили ему въезд на пять лет. Весной 2018 года он подал иск к Государственной миграционной службе Украины, в котором он просит отменить решение о запрете ему въезда в Украину. Производство по иску открыто Окружным административным судом Киева в начале мая