Политнавигатор - Новости России и Украины
18.05.2018
  2 258 просмотров
Политика, СМИ, Сюжет дня, Украина

В Киеве радикалы осадили Окружной админсуд


Два десятка так называемых активистов пикетируют Окружной административный суд Киева, который рассматривает иск шеф-редактора телеканала «Интер» Игоря Шувалова отменить запрет на его въезд в Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Акция организована организацией «Вольные люди», члены которой несколько раз требовали депортировать Игоря Шувалова из Украины в 2016 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Шувалов – гражданин России. Работал в Украине на Виктора Медведчука, затем – на Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа, владельцев телеканала “Интер”. Шувалов – главный политтехнолог Януковиче. Это человек, который создавал темники и формировала пророссийскую повестку дня в информационном простые во время господства преступного режима», – утверждается на странице организации в Фейсбук.

Активисты, пикетирующие суд, скандируют «Интер» – на кладбище!», «Шувалова –за решетку!» и держат баннер с надписями «Интер» – на кладбище!», а также плакат с фотографиями украинских бизнесменов, которых активисты считают пророссийскими.

22 мая 2017 года Игоря Шувалова выдворили из страны и запретили ему въезд на пять лет. Весной 2018 года он подал иск к Государственной миграционной службе Украины, в котором он просит отменить решение о запрете ему въезда в Украину. Производство по иску открыто Окружным административным судом Киева в начале мая

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть