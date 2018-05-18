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В Киеве радикалы осадили Окружной админсуд
Два десятка так называемых активистов пикетируют Окружной административный суд Киева, который рассматривает иск шеф-редактора телеканала «Интер» Игоря Шувалова отменить запрет на его въезд в Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Акция организована организацией «Вольные люди», члены которой несколько раз требовали депортировать Игоря Шувалова из Украины в 2016 году.
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«Шувалов – гражданин России. Работал в Украине на Виктора Медведчука, затем – на Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа, владельцев телеканала “Интер”. Шувалов – главный политтехнолог Януковиче. Это человек, который создавал темники и формировала пророссийскую повестку дня в информационном простые во время господства преступного режима», – утверждается на странице организации в Фейсбук.
Активисты, пикетирующие суд, скандируют «Интер» – на кладбище!», «Шувалова –за решетку!» и держат баннер с надписями «Интер» – на кладбище!», а также плакат с фотографиями украинских бизнесменов, которых активисты считают пророссийскими.
22 мая 2017 года Игоря Шувалова выдворили из страны и запретили ему въезд на пять лет. Весной 2018 года он подал иск к Государственной миграционной службе Украины, в котором он просит отменить решение о запрете ему въезда в Украину. Производство по иску открыто Окружным административным судом Киева в начале мая
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