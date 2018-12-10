В Киеве радуются, что российские банки не хотят идти в Крым

10.12.2018, Киев

Несмотря на все громкие заявления, Россия очень боится санкций, а потому ее банки не идут работать в Крым.

Такое мнение в эфире канала «Эспрессо» высказал заместитель министра по вопросам “временно оккупированных территорий” Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне наплевать на него, – заявил Тука, комментируя выступление МИД России Сергея Лаврова на «Форуме добровольцев России». – Но это – яркий пример того, что русские боятся санкций. Несмотря на все громкие заявления на своих зомби-ящиках «А нам всё равно», но реальные банки Российской Федерации в Крыму не работают, потому что они боятся, они прекрасно понимают, что такое международное сотрудничество», – заявил Тука.

Ранее Лавров заявил, что правительство РФ не может заставить банки работать в Крыму.

Читайте также: Работать не хотят – «ссанкции»: Как ведут себя крупные российские банки в Крыму.