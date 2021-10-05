В Киеве радуются, что Украина избавилась от Саакашвили

05.10.2021 08:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Арестованный недавно в Тбилиси бывший грузинский президент Михаил Саакашвили будет отвечать перед законом как иностранец, ведущий подрывную деятельность против порядка в Грузии.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саакашвили в Грузии был осуждён, у него заочно там 2 или 3 приговора на 6 и на 3 года. В общем, в совокупности получается, если закон будет выполняться, ему в тюрьме надо отсидеть 9 лет. Ну, может быть помилуют. Как бы то ни было, Грузия его не может так просто выпустить, есть решение суда, его надо как-то оправдать или как», – сказал Суслов.

«Тем более он не скрывал свои цели. Он говорил о том, что его цель состоит в том, чтобы повлиять на ход и исход выборов в Грузии и добиться отстранения действующей партии от власти. При этом полезно также помнить, что он лишён грузинского гражданства, то есть в данном случае он выступает как иностранец, который незаконно, да ещё и с подрывными целями, проник на территорию Грузии», – добавил экс-министр.

При этом он отметил, что на Украине многие вздохнули с облегчением в связи с отбытием Саакашвили в Грузию.

«Я так смотрю на украинские политические круги: для них отъезд Саакашвили вызвал больше позитивные, чем негативные эмоции. Потому что неоднозначная скандальная фигура, потому что как реформатор абсолютно неэффективен. Потому что на него тратятся большие деньги постоянно на высокую зарплату, на оплату офиса. Никто эффективных реформ от Саакашвили у нас не видел и не видит. Его опыт работы одесским губернатором был скорее негативным, чем позитивным. В Одессе его и результаты его работы восприняли тоже негативно», – рассказал Суслов.