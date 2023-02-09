В Киеве радуются: «Это война, в которой вместо европейцев гибнут украинцы»

Вадим Москаленко.  
09.02.2023 21:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Специальная военная операция стала войной России против Запада, в которой вместо европейцев гибнут украинцы.

Об этом в эфире «радио НВ» заявил заместитель главы правления так называемого украинского «Института Черноморских стратегических исследований» Александр Хара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Специальная военная операция стала войной России против Запада, в которой вместо европейцев гибнут украинцы....

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«Наши ближайшие соседи, – Польша, Прибалтика, Румыния, – чётко понимают, что мы воюем их войну. Потому что те «Калибры», которые бьют по нашим городам, уничтожают инфраструктуру, убивают граждан, сточились не для того, чтобы убивать украинцев.

Они делались для того, чтобы убивать, или, по крайней мере, угрожать европейцам. Чтобы они давали Кремлю то, что он хочет – сферы влияния, влияние на европейские дела, какие-то гарантии безопасности. Поэтому эта война и преступления, которые совершила Россия – это проявление расизма и украинофобии», – бредил Хара.

Эксперт радостно сообщил, что тысячи погибших украинцев – это сигнал Запада Пекину не пытаться взять под контроль Тайвань.

«То, что делают украинцы – это благо для всей Европы. Это очень хороший сигнал, который Запад даёт через Украину Китаю: «Если вы подумаете о силовом варианте захвата Тайваня, то вы видите, как мы помогаем Украине, касательно Тайваня у нас юридические обязательства, и там помощь будет больше. И будут санкции, которые могут уничтожить Китай», – резюмировал он.

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