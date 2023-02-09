В Киеве радуются: «Это война, в которой вместо европейцев гибнут украинцы»

Специальная военная операция стала войной России против Запада, в которой вместо европейцев гибнут украинцы.

Об этом в эфире «радио НВ» заявил заместитель главы правления так называемого украинского «Института Черноморских стратегических исследований» Александр Хара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши ближайшие соседи, – Польша, Прибалтика, Румыния, – чётко понимают, что мы воюем их войну. Потому что те «Калибры», которые бьют по нашим городам, уничтожают инфраструктуру, убивают граждан, сточились не для того, чтобы убивать украинцев.

Они делались для того, чтобы убивать, или, по крайней мере, угрожать европейцам. Чтобы они давали Кремлю то, что он хочет – сферы влияния, влияние на европейские дела, какие-то гарантии безопасности. Поэтому эта война и преступления, которые совершила Россия – это проявление расизма и украинофобии», – бредил Хара.