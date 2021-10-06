В Киеве радуются: европейцам зимой будет так же плохо, как и украинцам

06.10.2021 18:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Переход на «зелёную» энергетику так ударит по кошелькам жителей ЕС и Великобритании, что они почувствуют себя в шкуре украинцев, не имеющих возможности оплачивать по счетам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для европейцев значительно большую важность имеет стоимость электроэнергии. Так вот, проблема лежит в том, что стоимость электрической энергии очень возросла в последнее время, из-за того, что все эти различные переходы энергетические, «зелёные», декарбонизационные, они привели к тому, что интересы потребителей отошли на третий, на пятый план. Скорее всего, с оглядкой на те консультации, которые ведутся Европейской комиссией, будут изменены подходы как тарифообразования, ценообразования, так и относительно темпов изменения структуры потребления энергоносителей. Поскольку те же немцы, итальянцы, или британцы (хотя они уже не члены ЕС), но они, всё равно, вряд ли смогут платить за электроэнергию столько, сколько сейчас приходит по счетам», – сказал Рябцев. «Тут можно сказать, что европейцам будет так же плохо, как и украинцам. И мы хоть по этому поводу можем порадоваться», – добавил украинский эксперт.