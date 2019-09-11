В Киеве радуются: Обменяли «биомусор» на «великих людей»

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина в ходе обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом выдала тех, кто не представлял никакой ценности.

Об этом в один голос заявили гости студии телеканала «Магнолия ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что лучше десять ненаказанных преступников, чем один безвинно наказанный», – отметил в ходе дискуссии руководитель проектов Харьковской правозащитной группы Борис Захаров.

«У меня абсолютно та же самая позиция: я не считаю, что у этого биомусора, который мы отдали России, есть какая-то ценность», – согласился с правозащитником народный депутат VII созыва, член ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко.

«Мы – биомусор, абсолютно правильно, всяких террористов, шпионов и так далее обменяли на великих людей», – подчеркнул Захаров.

«Я ещё раз подчеркну, мне не жаль тех, кого мы отдали России. Мне, может быть, жаль то, что мы ещё не отдали, но взяли обязательства устами или договорённостями Зеленского, о которых мы не знаем, отдать впоследствии. Я уверен, что этот обмен – это не конец операции, и это самое страшное», – добавил Мирошниченко.