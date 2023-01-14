В Киеве радуются: США разворачивают в Польше и Прибалтике крупные силы  

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США планируют в ближайшее время развернуть в Польше, Румынии и Прибалтике пять своих бригад.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Технику США перебрасывают для усиления восточного фланга НАТО. Решение было принято ещё в 2015 году на Уэльском саммите, поэтому в плановом порядке идёт. Но перебрасывают не только технику, но и личных состав. Сначала были американские роты в Прибалтике, Польше и Румынии. Потом – батальон. Потом, я так понимаю, батальон уже усиленный, уже тысячи человек. Сейчас в этих пяти странах НАТО будет до двух-трёх тысяч человек, то есть уже серьёзный полк, или бригада. Идёт усиление именно военнослужащими именно США», – сказал украинский эксперт.

Также он выразил надежду, что вся эта техника в скором времени достанется Украине.

«Они подбрасывают туда технику. И если технику подбросили, и будет принято решение нам передать, а самим ещё перенести. Сейчас они её перекинут, проведут техническое обслуживание, и нам передадут. А к ним техника уже плывёт. Я планирую», – резюмировал Стариков.