В Киеве радуются: США разворачивают в Польше и Прибалтике крупные силы  

Вадим Москаленко.  
14.01.2023 16:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Польша, Прибалтика, США


США планируют в ближайшее время развернуть в Польше, Румынии и Прибалтике пять своих бригад.  

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

США планируют в ближайшее время развернуть в Польше, Румынии и Прибалтике пять своих бригад.  ...

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«Технику США перебрасывают для усиления восточного фланга НАТО. Решение было принято ещё в 2015 году на Уэльском саммите, поэтому в плановом порядке идёт.  

Но перебрасывают не только технику, но и личных состав. Сначала были американские роты в Прибалтике, Польше и Румынии. Потом – батальон. Потом, я так понимаю, батальон уже усиленный, уже тысячи человек. Сейчас в этих пяти странах НАТО будет до двух-трёх тысяч человек, то есть уже серьёзный полк, или бригада. Идёт усиление именно военнослужащими именно США», – сказал украинский эксперт. 

Также он выразил надежду, что вся эта техника в скором времени достанется Украине.  

«Они подбрасывают туда технику. И если технику подбросили, и будет принято решение нам передать, а самим ещё перенести. Сейчас они её перекинут, проведут техническое обслуживание, и нам передадут. А к ним техника уже плывёт. Я планирую», – резюмировал Стариков. 

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