В Киеве радуются успехам украинизации телевидения: 92 % передач теперь на мове

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания констатирует: средний показатель присутствия украинского языка в эфире украинских телеканалов достиг 92%, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

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«Популярные русскоязычные журналисты, наконец, ведут передачи на украинском языке. Новости практически полностью украиноязычные. Фильмы озвучиваются или дублируются на украинском языке. Все это было бы невозможно, если бы не внедрение государством языковых квот на телевидении два года назад», — заявил он.

В презентации Нацсовета, размещенной Костинским, также указывается, что средний показатель вещания на украинском языке на местных телеканалах уже на 30% выше минимально-необходимого уровня и составляет 90%.

По данным Нацсовета, наивысшую динамику прироста украинского языка в телеэфире показал принадлежащий спонсорам Юрия Бойко олигархам Фирташу и Левочкину телеканал «Интер» — с 37% до 80%.

«Да, закон о квотах не идеален: спикеры — гости информационных передач — имеют право общаться на любом языке, действие закона распространяется только на язык ведущих, дикторов и репортеров, а собственные русскоязычные фильмы и передачи телеканалы имеют право только титровать», — сетует Костинский.

Он также считает, что закон о языковых квотах, который был принят два года назад, подготовил почву для принятия рассматриваемого сейчас Верховной Радой скандального закона об украинском языке, фактически вытесняющий русский и иные языки из всех сфер общественной жизни в стране.

«Именно этот, новый, закон усилит экспансию украинского языка в украинском телерадиоэфире», — считает член Нацсовета.