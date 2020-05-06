В Киеве рано смеются: Газпром использует транзитный контракт против Польши

06.05.2020, Киев, Игорь Петров

Заявления НАК «Нефтегаз Украины» о том, что «Газпром» недопоставляет объемы по транзиту через территорию Украины, не учитывают возможности прекращения транзита российского газа через территорию Польши.

Об этом в эфире канала Sputnik заявил эксперт по энергетическим вопросам Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окончательный расчет идет по году. Если слушать «Нафтогаз», то там все радостно – «Газпром» недопоставляет объемы, но полностью оплачивает. «Газпром» это никак не комментирует – я склонен считать, что от традиции не отошли.

Второй момент – в случае, если цена по году, то у нас на носу дата, которая почему-то не попадает в поле зрения комментаторов. 18 мая истекает срок контракта о поставках российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», который идет через север Белоруссии и Польшу.

Польша неоднократно заявляла, что ее не устраивают условия транзита. «Газпром» опять же, не комментирует. В случае, если Польша будет продолжать настаивать на выполнении положений Третьего энергопакета, «Газпром» может просто не явиться на аукцион, который Польша обязана организовывать.

Что в таком случае будут делать Белоруссия и Польша с магистральным газопроводом – остается только догадываться. Может, найдется какой-нибудь альтернативный поставщик неизвестно откуда, может, они цветочки сажать возле трубы будут.

Во всяком случае, пока никаких официальных комментариев со стороны «Газпрома» нет. Это позволяет думать, что транзит будет прекращен в связи со снижением спроса в Европе и с тем, что имеется на руках контракт с украинскими компаниями.

В таком случае, все недостачи по объему будут компенсированы. У Украины и «Газпрома» будет все в порядке, а у Польши будет возможность не зависеть от российского газа», – иронизирует эксперт.