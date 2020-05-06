06.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Конфликт, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина, Экономика
Просмотров:

В Киеве рано смеются: Газпром использует транзитный контракт против Польши


Заявления НАК «Нефтегаз Украины» о том, что «Газпром» недопоставляет объемы по транзиту через территорию Украины, не учитывают возможности прекращения транзита российского газа через территорию Польши.

Об этом в эфире канала Sputnik заявил эксперт по энергетическим вопросам Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Окончательный расчет идет по году. Если слушать «Нафтогаз», то там все радостно – «Газпром» недопоставляет объемы, но полностью оплачивает. «Газпром» это никак не комментирует – я склонен считать, что от традиции не отошли.

Второй момент – в случае, если цена по году, то у нас на носу дата, которая почему-то не попадает в поле зрения комментаторов. 18 мая истекает срок контракта о поставках российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», который идет через север Белоруссии и Польшу.

Польша неоднократно заявляла, что ее не устраивают условия транзита. «Газпром» опять же, не комментирует. В случае, если Польша будет продолжать настаивать на выполнении положений Третьего энергопакета, «Газпром» может просто не явиться на аукцион, который Польша обязана организовывать.

Что в таком случае будут делать Белоруссия и Польша с магистральным газопроводом – остается только догадываться. Может, найдется какой-нибудь альтернативный поставщик неизвестно откуда, может, они цветочки сажать возле трубы будут.

Во всяком случае, пока никаких официальных комментариев со стороны «Газпрома» нет. Это позволяет думать, что транзит будет прекращен в связи со снижением спроса в Европе и с тем, что имеется на руках контракт с украинскими компаниями.

В таком случае, все недостачи по объему будут компенсированы. У Украины и «Газпрома» будет все в порядке, а у Польши будет возможность не зависеть от российского газа», – иронизирует эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть