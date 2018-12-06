06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Спецслужбы, Статистика, Украина
Просмотров:

В Киеве рапортуют: в украинских тюрьмах мест хватит на всех

В следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины достаточно места для новых задержанных. На сегодня содержится 19,3 тыс. заключенных из имеющихся 22 тыс. 862 посадочных мест, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, сообщает пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В следственных изоляторах содержится 19 тыс. 300 человек. А общая численность мест во всех СИЗО составляет 22 тыс. 862”, – рассказал он.

По словам Чернышева, наиболее заполненными является Киевский и Одесский изоляторы, где содержится 2,48 тыс. (98,6%) и 1202 (98%) заключенных соответственно.

Также он рассказал и о том, сколько заключенных содержится в других СИЗО.

В частности, рассказал он, в Черкасском СИЗО – 426 человек (заполнен на 74%), Черниговском – 359 (90%), Житомирском УИН – 882 (70,1%), Новгород-Северском УИН – 117 (80,1%), Винницком УИН – 1058 (90,4%), Хмельницком СИЗО – 456 (89,6%), Черновицком УИН – 189 (54,3%), Львовском УИН – 840 (87,5%), Закарпатском УИН – 280 (83 %), Ровенском СИЗО – 304 (77,6%), Ивано-Франковской УИН – 427 (91%), Луцком – 258 (87,8%), Чертковском УИН – 222 (76%), Днепровском – 1728 (96, 6%), Криворожском – 674 (97,8%), Бахмутском – 717 (59,6%), Мариупольском СИЗО – 457 (81,3%), Запорожском – 651 (77,2%), Вольнянском УИН – 393 ( 83,1%), Харьковском – 1804 (86,2%), Полтавском – 569 (80,1%), Сумском СИЗО – 475 (80,5%), Старобельском – 355 (63,2%), Одесском УИН – 1202 (98%), Измаильском – 247 (60%), Николаевском – 717 (78,7%), Херсонском – 385 (85,7%) и Кропивницком учреждении исполнения наказаний – 585 (77%).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть