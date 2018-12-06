В Киеве рапортуют: в украинских тюрьмах мест хватит на всех

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины достаточно места для новых задержанных. На сегодня содержится 19,3 тыс. заключенных из имеющихся 22 тыс. 862 посадочных мест, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, сообщает пресс-служба ведомства.

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“В следственных изоляторах содержится 19 тыс. 300 человек. А общая численность мест во всех СИЗО составляет 22 тыс. 862”, – рассказал он.

По словам Чернышева, наиболее заполненными является Киевский и Одесский изоляторы, где содержится 2,48 тыс. (98,6%) и 1202 (98%) заключенных соответственно.

Также он рассказал и о том, сколько заключенных содержится в других СИЗО.

В частности, рассказал он, в Черкасском СИЗО – 426 человек (заполнен на 74%), Черниговском – 359 (90%), Житомирском УИН – 882 (70,1%), Новгород-Северском УИН – 117 (80,1%), Винницком УИН – 1058 (90,4%), Хмельницком СИЗО – 456 (89,6%), Черновицком УИН – 189 (54,3%), Львовском УИН – 840 (87,5%), Закарпатском УИН – 280 (83 %), Ровенском СИЗО – 304 (77,6%), Ивано-Франковской УИН – 427 (91%), Луцком – 258 (87,8%), Чертковском УИН – 222 (76%), Днепровском – 1728 (96, 6%), Криворожском – 674 (97,8%), Бахмутском – 717 (59,6%), Мариупольском СИЗО – 457 (81,3%), Запорожском – 651 (77,2%), Вольнянском УИН – 393 ( 83,1%), Харьковском – 1804 (86,2%), Полтавском – 569 (80,1%), Сумском СИЗО – 475 (80,5%), Старобельском – 355 (63,2%), Одесском УИН – 1202 (98%), Измаильском – 247 (60%), Николаевском – 717 (78,7%), Херсонском – 385 (85,7%) и Кропивницком учреждении исполнения наказаний – 585 (77%).