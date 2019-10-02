В Киеве раскритиковали украинских чиновников: вместо киберзащиты закупают карандаши

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В вопросе киберзащиты Украина движется вперед, но очень медленно, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на форуме Legal Cybersecutiry Forum рассказал первый заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Александр Чаузов, сообщает киевское издание УНН.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Я вспоминал о международных рейтингах, оценка очень проста: мы поднимаемся по этим ступеням, что дает нам надеяться, что мы движемся в нужном направлении – если мы не стоим на месте, мы развиваемся”, – отметил он.

По словам Чаузова, Украина пока занимает 26 место в государственном индексе кибербезопасности.

“Глобальный индекс кибербезопасности – 54 место из 180 стран. А были на 4 пункта ниже (в 2017 году)”, – добавил он.

По мнению Чаузова, скорость развития украинской киберзащиты должна быть больше.

“Но, если вы посмотрите на то, по каким критериям происходит оценка, то Госспецсвязи 98% того, что нужно было сделать в кибербезопасности, сделала. Есть другие субъекты, которые свою деятельность делают нехорошо”, – сказал собеседник.

По словам чиновника, Украина, по результатам осмотра состояния кибербезопасности от 21 сентября 2017 года, не провела ни одной военной кибероперации.

“Что касается финансирования, исходя из законодательных норм: у нас за защиту информации отвечает владелец. Например, если есть какой-то государственный орган, то я не могу ему навязывать, я прописываю правила в виде нормативных документов. К сожалению, ситуация такова, что некоторые государственные органы пренебрегают законодательством. Покупают, например, карандаши, а не вкладывают деньги в собственную кибербезопасность, в информационную безопасность, техническую защиту информации. Конечно, они, скажем так – помните была передача – “слабое звено”, которые тянут нас вниз. И они являются областью уязвимости государства. То есть, из-за них эта проблема может распространиться на всех остальных”, – негодует чиновник.