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Европейская промышленность в состоянии обеспечить Украину необходимым для войны количеством боеприпасов и техники, просто свой кошелёк западным бизнесменам дороже жизней бандеровцев.

Об этом в интервью пропагандисту Юрию Романенко заявил советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Британия в начале войны столкнулась с тем, что не готова была производить такое количество снарядов и порохов в необходимых масштабах. Так к концу войны они увеличили производство в сотни раз. Если в начале 1914 Британия производила два миллиона снарядов в год, то на конец 1918 у низ было двести миллионов. То есть, в сто раз увеличили производство. Это офигеть какая цифра, космическая», – сказал Вернивский.

Он почеркнул, что ЕС в состоянии обеспечить оружием украинскую армию – просто прагматичные европейцы не хотят вкладываться в такое сомнительное предприятие, как война с Россией.

«То, что ЕС не может произвести миллион снарядов в год – это всё отмазки. Давайте будем объективными, ЕС ежемесячно изготавливает один миллион автомобилей. Проблема не потому что снаряд сложнее автомобиля, а потому что никто не понимает. Когда кончится война, и какой будет спрос. А до 2022 года производственные мощности только сужались, оборудование резали на металлолом, отказывались от бизнеса. И сейчас ситуация такая, что закончится война, и возникнет вопрос – а кому эти снаряды продавать?» – добавил эксперт.