В Киеве раскручивается новый скандал вокруг попыток Луценко тайно отмазать Порошенко от тюрьмы

18.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Прокуратура не уведомила следователей Государственного бюро расследований (ГБР) о закрытии уголовного производства о государственной измене, касающегося пятого президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

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«В деле о закрытии ГПУ уголовного производства в отношении Порошенко о государственной измене, совершенной при сдаче украинских моряков в российский плен с целью введения военного положения и срыва президентских выборов, новая развязка. Прокуратура решила скрыть это решение даже от следователей ГБР, которые его ведут. То есть от органа досудебного расследования», — написал Портнов на своей странице в Фейсбук.

Он выложил фотокопию ответа следователя ГБР, в котором, в частности, сказано: «Согласно данным Единого реестра досудебных расследований, уголовное производство № 62019000000000683 от 21.05.2019 закрыто прокурором группы прокуроров третьего отдела процессуального руководства Первого управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата ГБР… Постановление о закрытии уголовного производства в адрес Государственного бюро расследований не поступало».

Портнов заявил о намерении инициировать отдельное уголовное производство «об обстоятельствах грубого вмешательства руководителей ГПУ в расследование и организацию условий для препятствования правосудию».

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Портнов сообщал, что направил в ГБР «первое заявление о преступлении», которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года, когда в Украине было введено военное положение. «Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий», — отметил он.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, когда стало известно о закрытии этого производства. В ответ Портнов заявил о намерении обжаловать решение Генеральной прокуратуры Украины о закрытии дела.

«Луценко … закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел, с целью сохранения власти, военное положение. Мы немедленно обжалуем это в суде и заставим расследовать дело через публичные и судебные механизмы», — написал Портнов 17 июля.

Он назвал причастными к решению о закрытии дела генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его нового заместителя Сергея Кизя.