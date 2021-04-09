В Киеве раскрыли, какую прибыль получил нацист, убивавший людей в Донбассе

09.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Экс-боевик «АТО» Владимир Парасюк после своих преступлений на Майдане и убийств людей в Донбассе получил квартиру, машину и собственный отель.

Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщил киевский журналист Василий Крутчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опубликованном сюжете он приводит ряд фактов, показывающих, как небогатая семья Парасюков «внезапно» разбогатела после госпереворота 2014 года.

«В 2011 году сестра Владимира Парасюка Ирина Голуб ищет жилье для своей семьи, потому что у них нет.

В 2013 году начинается революция «достоинства»

В 2014 году Парасюк и его сестра активно собирают деньги для украинской армии.

В 2015 году у мужа Ирэн Александра Голуба квартира во Львове.

В 2016 году в семье Голубь появился автомобиль.

В 2018 году Ирина приобретает право собственности на землю под Львовом.

В 2019 году на этом земельном участке открылся небольшой отель «Счастливый коттедж»», – написал Василий Крутчак.

Журналист уверен, что такому обогощению поспособствовали именно события 2014 года.

«Вероятно, дела идут хорошо, потому что в 2020 году они «докуповуют» другой участок земли и украшают Александр Голуб.

Ну, раз революция «Достоинства», ну так и, соответственно, жить надо «достойно». Слава Украине», – написал Крутчак.

Напомним, Владимир Парасюк принимал участие в событиях Евромайдана в качестве командира боевой сотни. Он является подозреваемым в деле о расстрелах на Евромайдане.

После Майдана вступил в нацистский батальон «Днепр-1», где стал командиром 4 роты. В ходе боя за Иловайск 29 августа был ранен и попал в плен к ополчению ДНР, но 1 сентября был возвращён украинским военным. 26 октября 2014 года выиграл выборы в Верховную Раду VIII созыва по 122 округу.