В Киеве раскрыли «ползучий план Путина»
Россия не намерена вести войну против Украины, ее стратегия – постепенное воссоединение оторванных после 1991 года сепаратистами территорий, предварять которое будет выдача гражданства РФ местному населению.
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Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экономический эксперт Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы говорим о постепенной ассимиляции Украины. Никто нападать не будет. Никакие снаряды не будут летать. Это та же самая политика, которую Венгрия ведет на Закарпатье – поэтапная ассимиляция с выдачей паспортов, с предоставлением гражданства.
План Путина состоит в этом. Он не военный. Это ползучая аннексия, он носит гуманитарный характер», – сказал Землянский.
Спасибо!
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