В Киеве раскрыли схему работы Сбера в Крыму и рассчитывают, что банк накажут

Новости Украины

Несмотря на неоднократные заявления руководства ПАО «Сбербанк» о том, что банк не намерен начинать работу в Крыму, он все же начал выдавать кредиты крымчанам.

Об этом сообщает издание BlackSeaNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации издания, первые ипотечные соглашения по крымской недвижимости с участием Сбербанка зафиксированы еще в 2019 году, но сейчас эта деятельность уже стала массовой.

Ипотеку на недвижимость в Крыму могут оформить те крымчане, кто зарегистрировался ( в т.ч. временно) на территории Краснодарского края. Для этого им надо воспользоваться услугами «дочки» Сбербанка – ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОДРН 1157746652150), где им найдут недвижимость, и получить подготовленные документы в отделении Сбербанка №8619/0336 в Темрюке на ул. Октябрьская, 137

«Центр недвижимости от Сбербанка» пока отсутствует в санкционных списках. На начало ноября на сайте компании было 9249 объявлений о продаже недвижимости в «Республике Крым» и 5097 – в Севастополе. На этом же сайте можно подать заявку на ипотеку Сбербанка без визита в банк и начать процесс оформления.

«Таким образом, Сбербанк дает основания для усиления в отношении него международного санкционного режима», – утверждают в BlackSeaNews.

Главный редактор интернет-издания BlackSeaNews Андрей Клименко, в связи с этим обвинил Германа Грефа “во лжи”. Отметим, Клименко – беглый крымский экономист, обслуживавший ранее членов Партии регионов на полуострове. Сейчас работает на западные гранты против РФ по теме санкций.

«В результате расследования нами установлены факты реальной работы «Сбербанка России» по оказанию банковских услуг в оккупированном Крыму – ипотечное кредитование для приобретения жилья «новым населением», заселяющим оккупированный полуостров из РФ. Итак, всем известный глава «Сбера» – «российский либеральный экономист» – соврамши… Есть железобетонные доказательства для усиления иностранных санкций для одного из системных банков РФ…», – прокомментировал он публикацию у себя в Фейсбук.

По мнению политолога Александра Булавина, Запад не пойдет на введение санкций против Сбербанка или России, и, скорее всего, даже не заметит публикации BlackSeaNews.

«Не думаю, что против Сбербанка в связи с такими публикациями будут предприниматься какие-то санкции. У Запада сейчас и так много проблем, которые требуют быстрого решения. Это и ковид-кризис, и мигрантский кризис, и другие. Ведущие СМИ Запада сейчас больше заняты борьбой с Лукашенко, с Белоруссией. Поэтому я не думаю, что эта публикация будет замечена в средствах массовой информации Европы, и будет использована для введения новых санкций в связи с ситуацией в Крыму», – сказал Александр Булавин в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Появление таких публикаций, по мнению политолога, служит, скорее, пиар-целям.

«Тема Крыма не должна сходить с полос газет. Одна из причин того, что появилась такая публикация, это стремление удержать тему Крыма в общественном внимании. Эта публикация также подразумевает, что жители Крыма не могут в полной мере пользоваться услугами банковской системы, они ущемляются. Действительно, банковская система России перешла в Крым далеко не полностью, несмотря на то, что Крым считается регионом России», – сказал он.

«Разоблачение» только добавит престижа Крыму.

«Сбербанк долгое время не присутствовал в Крыму, Греф заявлял о том, что он бы не хотел, чтобы Сбербанк появлялся в Крыму, поскольку существуют международные санкции и так далее. Но сейчас эта тема канула в лету. И, конечно же, украинские средства массовой информации не могут удержаться, чтобы не обсудить такие моменты. Тем не менее, Сбербанк в Крыму всё-таки появился. Это только добавляет престижа Крыму. Поэтому нельзя сказать, что эта публикация сыграет в минус Крыму. В Крыму начинается полноценная работа банков. Хотя пока речь идёт об ипотеке в данном случае, но на самом деле подразумевается полное банковское обслуживание», – отметил политолог.