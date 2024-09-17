В Киеве раскрыли суть «плана победы» Зеленского

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«План победы» Владимира Зеленского заключается в том, чтобы каким-то образом прожить ещё несколько месяцев, и за это время подготовить дополнительное «мясо» для фронта.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План Зеленского состоит в том, что… если дадут оружие, в чём я не уверен, потому что игра не стоит свеч. И никакой это не план, это идея, даже предложение – что надо удержать фронт, иначе он посыпется, поэтому надо бить ракетами по военно-логистическим хабам и командным пунктам, сбить наступательный потенциал», – сказал Карасев.

«Это якобы создаст России трудности в наступлении. Скажем, эти самолёты с КАБами уже не смогут так свободно себя чувствовать, если у Украины будут дальнобойные ракеты. Стало быть, наступление приостановится, и все уходят на зиму в такой линии фронта, какой она есть сейчас. В этом идея. Им надо выиграть время, хотя бы два-три месяца, чтобы подготовить мобилизованных – и пополнить ряды ВСУ», – подытожил он.