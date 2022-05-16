В Киеве раскрыли важность острова Змеиный

16.05.2022  12:05 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Россия, Украина
Новости Украины

Остров Змеиный нужен Украине для того, чтобы контролировать подходы к черноморским портам, а также установить там дальнобойные ракетные системы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам Рыженко, кроме того, Змеиный позволяет контролировать и нефтяной шельф, который находится вблизи острова.

«Он позволяет контролировать подходы к нашим портам таким, как Одесса, Черноморск, Южный. Если он оказывается у россиян, то они будут очень легко блокировать подходы к этим портам. В перспективе там, действительно, может быть расположен и ракетный комплекс, и более мощный комплекс ПВО с дальностью намного большей, чем «Тор». Третий момент – экономический. Вокруг острова Змеиный есть достаточно много разведанных запасов нети и газа… Сейчас остров находится под огневым контактом Вооруженных сил Украины. Есть такие силы и средства, которые могут это обеспечить как с нашего побережья, так и с воздуха. Мы можем осуществить его захват, но сейчас, учитывая ситуацию на фронте, очень сложно будет его удержать», – заявил Рыженко.

Напомним, ранее Украина предприняла несколько безуспешных попыток атаковать российские позиции на острове, потеряв при этом несколько плавсредств ВМС, самолеты, вертолеты и беспилотники.

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