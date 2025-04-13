В Киеве распереживались: Подконтрольные РФ территории очень скоро забудут Украину
Киев боится остановки боевых действий, поскольку понимает, что освобождённые РФ бывшие территории Украины, как Крым, в скором времени отбросят всё украинское как чуждое себе.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина даёт знаки, что мы готовы на полное перемирие. Хотя, я думаю, что это тоже в значительной мере игра. Если возникнет вопрос полного абсолютного перемирия, что будет означать фактически фиксацию территорий под контролем России, для Украины это будет очень тяжело.
Ведь Россия начнёт быстро осваивать эти территории, выстраивать там не только военные возможности, укреплять их, расстраивать базы. Но и строить автомобильные и железные дороги, использовать инфраструктуру портов. То есть она начнёт их очень интенсивно использовать, так же, как в своё время был использован Крым. И укрепляться на этих территориях.
Через какое-то время это будет означать, что эти территории и люди, которые на них проживают, вряд ли будут иметь уже какие-то сильные украинские тенденции или интенции желания вернуться», – констатировал Бортник.
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