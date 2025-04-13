В Киеве распереживались: Подконтрольные РФ территории очень скоро забудут Украину

Вадим Москаленко.  
13.04.2025 11:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 154
 
Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Киев боится остановки боевых действий, поскольку понимает, что освобождённые РФ бывшие территории Украины, как Крым, в скором времени отбросят всё украинское как чуждое себе.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев боится остановки боевых действий, поскольку понимает, что освобождённые РФ бывшие территории Украины, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина даёт знаки, что мы готовы на полное перемирие. Хотя, я думаю, что это тоже в значительной мере игра. Если возникнет вопрос полного абсолютного перемирия, что будет означать фактически фиксацию территорий под контролем России, для Украины это будет очень тяжело.

Ведь Россия начнёт быстро осваивать эти территории, выстраивать там не только военные возможности, укреплять их, расстраивать базы. Но и строить автомобильные и железные дороги, использовать инфраструктуру портов. То есть она начнёт их очень интенсивно использовать, так же, как в своё время был использован Крым. И укрепляться на этих территориях.

Через какое-то время это будет означать, что эти территории и люди, которые на них проживают, вряд ли будут иметь уже какие-то сильные украинские тенденции или интенции желания вернуться», – констатировал Бортник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить