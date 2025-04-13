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Киев боится остановки боевых действий, поскольку понимает, что освобождённые РФ бывшие территории Украины, как Крым, в скором времени отбросят всё украинское как чуждое себе.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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