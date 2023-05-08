В Киеве распереживались: Запад исчерпал ресурс помощи Украине

Анатолий Лапин.  
08.05.2023 11:53
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина, Финансы


Запад получил из украинского конфликта все, что мог, и исчерпал ресурсы на поддержку Киева.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад получил из украинского конфликта все, что мог, и исчерпал ресурсы на поддержку Киева....

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По мнению эксперта, США будут постепенно переключать фокус внимания на другие проекты.

«Уже некуда больше, уже все – сейчас потолок госдолга, уже больше не о чем. Хорошо, ты можешь построить фабрику, расширить ее, нанять людей – ты все равно упрешься в количество специалистов, в количество инженеров, работников, возможности строительные, время и так далее. Будь у тебя хоть триллиард, ты все равно не сможешь его перекрутить.

Сейчас они достигли почти 100% освоения денег. Любые деньги сверху будут просто лежать в сейфе. Это первый момент.

Второй – Европа. Все, что можно было выжать из Европы в плане бабла на ВПК, сделано. Украина – долги Украины. Сейчас у нас сколько бюджет? 44 миллиарда. Каждая одна из трех гривен наша, две из трех – долговые. Две из трех гривен долговые. А к концу года совокупный долг – и внутренний, и внешний, все в купе сколько будет? 170 миллиардов. 40 в год, из которых 2/3 кредитных – это то, что у нас бюджет, и 170. Точка», – сказал эксперт.

«Теперь про США. У них выборный процесс начался, тема закрыта, они будут играть свое. Кроме того, у США уже следующая серия, вторая. Вторая серия – это азиатско-тихоокеанский регион. У них там война с Филиппинами назревает против Китая. Но особо умные занимаются третьей серией. А третья – это Арктика, финальный бой.

Ты думаешь, зачем Финляндию приняли в НАТО? Потому что Финляндия должна предоставить свою территорию американцам для того, чтобы играться по Арктике против России вместе с Китаем», – заявил Чаплыга.

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