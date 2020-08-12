В Киеве расписали, каким «гиперпрыжком» Украина уничтожит путинскую армию в Дебальцево и Иловайске

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия якобы ведет «низкотехнологическую» войну против Украины, однако находится в готовности в любой момент перейти в горячую фазу, а потому Украине необходимо совершить «гиперпрыжок» в оборонной отрасли для «асимметричного ответа».

Об этом на пресс-конференции заявил директор Национального института стратегических исследований, дважды секретарь СНБО Украины Владимир Горбулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году происходит беспрецедентное возрастание агрессии путинской России по всему периметру наших границ. Это впервые со времен Иловайска и Дебальцево. Россия не только не устала от намерений перекроить Украину на свой лад, но и тщательно оттачивает все возможные рычаги. Среди них, военный – стоит на особом месте.

Россия на этом этапе специально ведет против нас низкотехнологическую войну, поскольку ей это позволяет отказываться от того, чтобы быть стороной конфликта. Однако же, так может быть не всегда, и мы должны к этому готовиться», – встревожен Горбулин.

По его словам, Украина должна готовить не линейный прямой ответ, «а именно асимметричный».

«Учитывая гибридный характер угроз для Украины при создании симметричного потенциала противодействия, логичнее было бы объединение ряда составляющих. В частности, несиловых рычагов и силовых способностей.

К несиловым рычагам, мы относим развитие контрразведки, разведывательных органов и специальных информационных структур, которые способны противостоять развернутому Москвой информационному террору», – рассказал экс-секретарь.

К силовым – он отнёс, прежде всего, территориальную оборону и ракетный потенциал.

«Помимо ракет, асимметричный потенциал имеет целый ряд специальных аппаратов Вооруженных сил, а именно выведение из строя стратегических объектов на территории противника или же поражение его боевых подразделений в местах дислокации. Кроме этого, наработка оборонно-промышленного комплекса, в случае внимания к ним страны, может сделать очень стремительный технологический прыжок в чувствительных сегментах.

Во-первых, это автоматизация, которая за счет ускорения принятия решений, позволит на 30% усилить оборонный потенциал. Во-вторых, реализация москитных стратегий: в воздухе – это массовое использование воздушных беспилотников, на море – оперирование значительным количество ракетных катеров и ударных роботизированных средств как надводными, так и подводными, на земле – подразделения ударных роботизированных комплексов», – сочиняет Горбулин.

Он подчеркнул, что данное оружие относительно дешевое и имеет короткий во времени цикл производства, а также может применяться уже сейчас.

«Кроме того к ассиметричным технологиям могут относиться будущие решения относительно выведения из строя или придушения техники противника, а также технологии обнаружения, обработки данных и наведения высокотехнологического оружия на цель», – разошелся спикер.

«На Украине ведётся разработка вооружений на новых физических принципах, речь идет про электромагнитном оружии. Предпосылки создания высокотехнологических вооруженных сил на Украине существует. Именно потому мы возлагаем больше надежды на броне-промышленную реформу, которая на данный момент начинается – это создание министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и назначением вице – премьер–министра Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и его заместителей.

Впервые за последние 20 лет складывается возможное создание треугольника: наука, промышленность, ВСУ, безусловно, под политическим руководством наших высших органов власти.

Самая важная цель этой реформы – это построение возможностей национальной обороны за счет активного системного перевооружения и эффективного внедрения в сферы обороны новых технологий», – рассказал экс-безопасник.

«Мы все вступили в зону четвертой промышленной революции и вместо того, чтобы пасти задних в вопросах наращивания на Украине оборонного потенциала, мы должны сразу сделать гиперпрыжок, а мы можем это сделать. Тем более, что вражеская Россия ныне все больше демонстрирует некоторую уже технологическую изнуренность, а мегапроекты Кремля начали лопаться как мыльные пузыри», – уверяет Горбулин.