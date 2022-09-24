В Киеве рассчитывают до прибытия резервов РФ захватить Донецк

До прибытия мобилизованного подкрепления в российские войска, Украина может попытаться захватить населенные пункты Запорожской области, зайти в Донецк и атаковать Лисичанск.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас самый оптимальный вариант – это уменьшить ширину фронта, где это можно. Один из вариантов – это выход на Мелитополь и на Бердянск. То есть, ширину фронта в 100-150 километров, ее лучше, конечно, уменьшить, южного фронта, запорожского.

На фронте херсонском, на правом берегу, там в принципе, ширина фронта и так 50 километров, мы ее всю простреливаем нашей артой 155-й и «Хаймарсами», и авиация – там проблем больших нет, а ширину фронта южного, запорожского, конечно, можно.

Нужно зайти за это время – за месяц-полтора, зайти в Донецк, обязательно, и начать его деоккупацию. Тогда намного сложнее будет россиянам прогнозировать дальнейшие действия по расположению этих войск за Донецком в сторону России.

Есть смысл брать Лисичанск в ближайшее время и попробовать всковырнуть так называемую попаснянскую группировку, зайдя ей в тыл. Так как эта попасно-горловская группировка сильно давит на Бахмут, и там также можно этот вопрос решить.

То есть, в ближайшее время, – это в течение месяца, – надо выполнить эти задачи. А дальше у нас ничего критичного по фронту уже не будет происходить, так как воюют не численностью уже, а воюют технологиями, уровнем подготовки, самими вооружениями, которых у нас хватает, и за это время, я думаю, получим еще нового», – заявил Свитан.